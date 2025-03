Räppäri Senya on saanut kuulla soraääniä musiikkiurastaan: "On sanottu, että ethän sinä voi räpätä tai käyttäytyä noin"

Räppäri Senyan ura on ollut erityisesti viimeisen vuoden ajan nousussa. Hän kertoi MTV Uutisille saaneensa kouluaikoina kommentteja, ettei hän voi räpätä tai käyttäytyä kuten hän käyttäytyy.

Rap-artisti Senya nähtiin artistivieraana Putouksessa lauantaina 22. maaliskuuta. Hän oli mukana ohjelman Tulikoe-osiossa, jossa hän räppäsi ensin Rockstar-kappalettaan, ja näyttelijöiden tuli sen jälkeen yksi toisensa jälkeen toistaa kuulemansa kappale toisilleen rikkinäinen puhelin -tyylillä.

Senya kertoi MTV Uutisille, että hänestä oli todella hauskaa hypätä mukaan Putous-lähetykseen.

– Tämä ohjelma on hauska. Katsoin tätä jo silloin, kun Riku Nieminen veti Kete Rahkosta, se oli lempparini pienenä. Oli tosi hauskaa olla messissä, hän sanoi.

Putous-esiintyminen oli Senyan uran ensimmäinen liveveto televisiossa.

– Odotin tosi innolla, että pääsen esiintymään isolle yleisölle ja kotikatsomoillekin. Nälkä on kova, räppäri tunnelmoi.

Senya kertoi, että hänelle kuuluu juuri nyt todella hyvää. Keikkarintamalla pitää kiirettä läpi kevään, ja kesällä edessä siintävät festarikeikat.

– Olen tehnyt paljon musiikkia ja harjoitellut kesän keikkoja varten. Nyt olen ihan pumpissa, ja tuntuu, että aurinko vain boostaa tätä meininkiä, hän kertoi.

– Saan keikkailla huimasti, keikkamäärä on varmaan kaksinkertaistunut verrattuna viime vuoteen. On paljon kaikkea, ja on hienoa, että on tulossa keikkailun suhteen eheä vuosi, hän iloitsi.

Senyan ura on ollut erityisesti viimeisen vuoden ajan nousussa. Räppäri kertoi, että nykyisin erityisesti nuoret lähestyvät häntä julkisilla paikoilla yhteiskuvia kysellen. Hänelle on tultu myös sanomaan, että hänen kappaleensa ovat voimaannuttaneet ja toimineet terapiana.

Räppäri kertoi myös hiljattain sattuneesta huvittavasta tilanteesta, kun yksi ihminen tunnisti – tai ainakin melkein tunnisti hänet.

– Olin kasvohoidossa ja kasvohoitaja sanoi minulle, että sinä muuten näytät vähän Senyalta. Makasin vaan siinä ja sanoin, että minä olen hän. Nauratti ihan sikana, ajattelin, että olenko niin ränsistynyt, hän nauroi.

Senya tykkää olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja on kertomansa mukaan sosiaalinen ihminen, ja näin ollen kohtaamiset fanien kanssa ovat tuntuneet mukavalta. Hän kuitenkin myönsi, että esimerkiksi somekommentit ja ihmisten mielipiteet ovat välillä pistäneet hänen päänsä pyörälle.

– Mutta olen nyt alkanut tehdä vähän sellaisia get away -matkoja, joiden aikana laitan vaikkapa kahdeksi päiväksi kännykän pois. Sen jälkeen jaksaa taas vastata kaikkeen, hän sanoi.

Senyalla on viesti, jonka hän haluaa välittää kaikille niille nuorille, jotka fanittavat häntä ja haaveilevat tekevänsä jonain päivänä samaa kuin hän tekee.

– Älkää lopettako, sillä olette oikeilla raiteilla, Jos minä olen idolinne, niin teistä tulee varmasti itsevarmoja aikuisia ja tiedätte kertoa kaapin paikan. Jatkakaa tekemistä. Minullekin on sanottu koulussa, että ethän sinä voi räpätä tai käyttäytyä noin, et voi olla noin avoin ja rehellinen miesjutuistasi. Kyllä vain voit.

– Kannattaa tehdä sitä mistä tykkää ja olla oma itsensä. Jos minä en olisi oma itseni, en olisi artisti, koska minun artistibrändini on minä. Kunhan vain olet päähenkilö omassa elämässäsi, niin kaikki on hyvin kohdallasi. Olet oman elämäsi rockstar, pysy sellaisena, että voit tehdä mitä haluat.