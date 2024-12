Averagekidluke sai peräti viisi Emma-ehdokkuutta.

Artisti Averagekidluke, 22, on noussut tänä vuonna suureen suosioon. Läpimurrosta kielivät muun muassa artistin saamat viisi Emma-ehdokkuutta.

Averagekidluke on ehdolla Emma-gaalan palkintokategorioissa Vuoden Artisti, Vuoden Albumi, Vuoden Tulokas, Vuoden Rap sekä yleisöäänestys.

Emma-ehdokkaiden lehdistötilaisuuteen torstaina 12. joulukuuta saapunut artisti kertoi MTV Uutisille, että ehdokkuudet tuntuvat hänestä kovin hyvältä.

– Olen tosi ylpeä, että raati on tykännyt musiikistani ja että he ovat ajatelleet, että levyni on ehdokkuuden arvoinen. Minusta se on leija juttu, hän sanoi.

Artisti ounastelee suosionsa pohjaavan siihen, että musiikkia tehdessään hän ei ensisijaisesti mieti, mitä tuntemattomat ihmiset tulevat siitä ajattelemaan.

– Mietin enemmän, että mitä minä ja ystäväni kuuntelemme, mikä on se biisi, jonka laitamme autossa soimaan. Olen mennyt studiolle sillä mielentilalla, että tehdään kappaleita, joista minä ja kaverini tykkäämme ja joita on hauska vetää keikalla, hän sanoi.

– On ollut vain hyvä nähdä, että ihmiset ruudun toisella puolella tai missä vain tykkäävät myös, hän jatkoi.

Averagekidlukesta on tullut hyvin suosittu suhteellisen lyhyessä ajassa. Artisti sai pari-kolme vuotta sitten eräältä artistikollegaltaan julkisuuteen liittyvän vinkin, josta hän on pyrkinyt pitämään suosion keskellä kiinni.

– Hän sanoi minulle, että "Mitä enemmän julkisuutta tulee ja mitä enemmän asioita tapahtuu, koeta pitää arkesi mahdollisimman samanlaisena (kuin aiemmin)". Asun nyt vähän isommassa kämpässä ja minulla on enemmän aikaa tehdä musajuttuja sekä enemmän keikkoja, mutta loppujen lopuksi elän aika samalla tavalla kuin ennen tätä kaikkea, hän sanoi.

– Suurin muutos on ehkä se, että jos käyn salilla, niin nyt ihmiset tunnistavat minut, hän jatkoi.