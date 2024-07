Latvian rallin erikoisuus sataa Kalle Rovanperän laariin – asiantuntija vakuuttunut: "Ihan järkyttävää vauhtia"

Torstaina käynnistyvä Latvian MM-ralli jatkaa keskikesän kolmen sorarallin sarjaa. Parin viikon takaisen Puolan rallin ja Latvian jälkeen edessä on vielä Suomen MM-ralli elokuun alussa.

Ketomaa odottaa Latvian ensimmäisestä MM-rallista hienoa seurattavaa. Latvialainen Martins Sesks debytoi Puolassa Ralli 1 -autolla ja ajoi heti viidenneksi, mikä nostanee maan rallihuumaa entisestään.

– On osuuksia, jotka ovat hyvinkin haastavia ja teknisiä ja mukavia ajaa, mutta sitten siirrytään aina eri tielle vähän nopeammille, suoremmille osuuksille, Ketomaa kuvailee.

– Vaihtelevia pätkiä, mutta todella nopea ralli. Pehmeää hiekkaa, paikka paikoin jopa pehmeämpää kuin Puolassa. Puolassa on sellainen kova pohja, tuolta ei sitä löydy. Melko lailla urassa tulee olemaan toisella lenkillä.

Rovanperä hyötyjänä

Latvian MM-rallissa ajetaan kaikkiaan 20 erikoiskoetta, joista peräti kymmenen vain kertaalleen. Viisi erikoiskoetta ajetaan kahteen kertaan. Esimerkiksi Suomen rallissa 20 erikoiskoetta koostuu kymmenestä kahteen kertaan ajettavasta pätkästä.

Ketomaa uskoo poikkeuksellisen reitin suosivan etenkin latvialaista Sesksiä, mutta myös Rovanperää, joka ajoi Latvian rallisarjassa uransa ensimmäiset vuodet vajaat kymmenen vuotta sitten. Torstaina alkavan rallin tiet ovat Ketomaan mukaan samoja, joita Rovaperä tahkosi Latviassa teinivuosinaan.

– On tiettyjä osuuksia, joissa on kohtuu jyrkkiäkin mutkia, mutta ne voi ajaa ihan järkyttävää vauhtia, kun muistaa sen rytmin, miten se tie etenee. Ulkomuistilla on aika iso merkitys minun mielestäni noilla teillä, Ketomaa sanoo.

– Tulee tiettyjä osuuksia, jotka on ihan helppoja, joilla ei voi eroja tehdä oikein ollenkaan. Sitten tulee tiettyjä osuuksia, että mennään ihan karmeaa vauhtia nyppyjen yli. Semmoista Suomi-tyyppistä. Kun muistaa ne paikat, ne mennään melkein täyttä läpi. Ehdottomasti nostaisin Sesksin ja Rovanperän yhden kerran ajettavien pätkien hyötyjiksi.

Rovanperä kommentoi Latvian tiestöstä kartuttamaansa kokemusta ja sen vaikutusta kilvanajoon aiemmin. Rovanperä sanoi toivovansa, että saisi kokemuksestaan jotain hyötyä, vaikkei asiasta täysin vakuuttunut ollutkaan.

Puolassa ralliin pikahälytyksellä tullut ja huimaan voittoon yltänyt Rovanperä on Ketomaan papereissa ykkössuosikki myös Latviassa. Kilpailusta on Ketomaan mukaan odotettavissa huima sekuntikamppailu.

– Äärimmäisen kova kisa voitosta käydään. Jännä nähdä, pystyykö Rovanperä repäisemään joillain osuuksilla muutamia sekunteja. Tulee olemaan todella tiukka taistelu, jos vaan kärkikuskit pysyvät tiellä ja autot pysyvät ehjänä, ettei käy mitään haaveria.

Kisaan on ilmoittautunut kaikkiaan kymmenen Ralli 1 -autokuntaa, mikä on toistaiseksi eniten tämän kauden kilpailuissa. Kovaa kamppailua paremmuudesta käyvillä Toyotalla ja Hyundailla on molemmilla asettaa viivalle "äärimmäisen kovatasoisia nopeiden sorarallien kuljettajia". Ketomaa nostaa Toyotan ykköshevosiksi Rovanperän ja Sebastien Ogierin ja Hyundain keihäänkärjiksi Esapekka Lapin ja Ott Tänakin.

– Molemmissa tiimeissä on kaksi erittäin kovaa voittajasuosikkia, eli neljä kuskia. Sitten ne kaksi muuta molemmissa tiimeissä eli (Thierry) Neuville ja (Elfyn) Evans. En laske heitä niin potentiaalisiksi huippuvauhdin löytäjiksi. Kun aletaan voitosta ajamaan, ne neljä menevät lujempaa.

Ketomaa näkee kärkitallien Toyotan ja Hyundain autojen olevan tällä hetkellä hyvin saman tasoisia. Ratkaisut nähdään kuljettajatasolla.

– Hyundai on hiipinyt kiinni etumatkan, mikä Toyotalla on ollut. Se on syöty. Loput tehdään siinä, että saadaanko niihin olosuhteisiin se kuljettajan luottamus sellaiseksi, että pystyy venymään pikkuisen yli sen oman mukavuusrajansa tietyillä osuuksilla, että pystyy sen hienosäädön tekemään siihen. Jos sitä ei löydy ja toinen sen löytää, se on hirmu vaikea ilman virheitä voittaa, Ketomaa sanoo.

– Se on yleensä yhden naksun jousitusmuutoksesta kiinni, että saa sen sellaiseksi, että "nyt tämä pelaa, nyt lähdetään painamaan". Kuka sen löytää sen itseluottamuksen viimeisen murusen, niin se on voittaja.

Ketomaa uskoo Rovanperän ja Tänakin muodostavan rallin kärkikaksikon tässä järjestyksessä.