"Toivotaan, että se jotain auttaisi" – Kalle Rovanperällä herkullinen etu MM-ralliin?

Latviassa ei ole koskaan aiemmin ajettu rallin MM-sarjan pisteistä. Rovanperä on sen sijaan yksi niistä harvoista MM-sarjan kuljettajista, joilta löytyy aiempaa kokemusta latvialaisista sorateistä. Suomalaistähti nimittäin aloitti kilpauransa juuri Latvian rallisarjassa.

Rovanperä on siis oikea henkilö arvioimaan, mitä Latviassa on luvassa.

– Jos samat merkit paikkansa pitävät, niin veikkaan, että ihan hieno ralli on tulossa, Rovanperä kertoo MTV Urheilulle.

– Siellä on tosi nopeaa, mutta osa pätkistä ja alueista on myös tosi hienoja. Veikkaan, että siellä tulee kovat kilvanajot. On ihan makeaa mennä takaisin Latviaan.