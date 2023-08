Kalle Rovanperä saamassa helpotusta voittotaisteluun – asiantuntijalta karu arvio Ott Tänakin tilanteesta: "Hirmu suuri epäilys"

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

C Moressa! Suomen MM-ralli 3.-6.8.

To: EK 1 klo 20.00 alkaen

Pe: EK:t 2-10 klo 8.00 alkaen

La: EK:t 11-18 klo 8.00 alkaen

Su: EK:t 19-22 klo 7.50 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Rallin MM-sarjaa ylivoimaisesti johtava Kalle Rovanperä tavoittelee ensimmäistä Suomen MM-rallin voittoaan ensi viikonloppuna Keski-Suomen sorateillä. Rovanperä ajoi toissa viikolla dominoivaan tapaan Viron MM-rallin voittoon, mikä nosti suomalaisodotukset pilviin.

Jari Ketomaa muistuttaa Rovanperän tarvitsevan nappionnistumisen voittaakseen myös Jyväskylässä.

– Pitää alusta lähtien lähteä onnistumaan homma ihan just napiin niin kuin Virokin meni. Täysin virheetön suoritus. Jos samanlainen ajorytmi on, ollaan lähellä voitoa. Tiukkaa siitä tulee varmasti, Ketomaa sanoo.

– Tänak on tosi kova haastaja. Voi sanoa, että kovin.

Suomalaiskuljettaja ei ole juhlinut voittoa Suomen MM-rallissa sitten vuoden 2017. Tuolloin Toyotaa kuljettanut Esapekka Lappi ajoi uransa ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan MM-rallivoiton.

Sade avuksi

Rovanperän kohdalla suuressa roolissa ovat perjantain neljä ensimmäistä erikoiskoetta. MM-sarjaa dominoiva suomalainen lähtee reitille ensimmäisenä, mikä tarkoittaa irtosoran auraamista tieltä. Perjantain toisella lenkillä samat erikoiskokeet ajetaan toistamiseen, jolloin auraaminen ei ole enää ongelma.

Viime vuonna tietä aurannut Rovanperä jäi perjantaina 21 sekuntia lopulta voittoon ajaneesta, tuolloin Hyundaita kyydittäneestä Tänakista.

Ketomaan mukaan tänä vuonna suomalaistähti hyötyy vetisistä olosuhteista. Keski-Suomessa on viime päivinä tullut runsaasti vettä, ja myös perjantain ennusteet näyttävät kosteilta.

– Viime vuoteen verrattuna tulee olemaan helpompi tilanne Kallelle, (aura-autona toimiminen) vaikuttaa vähemmän, kun sataa, Ketomaa sanoo.

– Tien pohja on itsessään pehmeämpi, kivet eivät liu'u niin herkästi siinä tien pinnassa. Kun rengas kulkee tien päällä ja siinä on irtokiviä, ne painuvat renkaan mukana sinne tien pohjaan, jolloin rengas pääsee puremaan paremmin, kun tie ei ole betonimaisen kova niin kuin se on kuivalla kelillä. Silloin kivien päällä liukuu kuin kuulalaakereilla.

Kostea ja pehmeämpi tienpohja vaikeuttaa myös perässä tulijoiden tekemistä.

– Tie myös pehmenee enemmän, mikä vaikuttaa negattiivisesti takana tulevien autojen etenemiskykyyn. Kun tien pohja pehmenee niin paljon, takana tulevien rengas ei enää puraise niin hyvin möyhennettyyn tiehen.

Kestääkö Ford?

Viime vuonna Rovanperä oli perjantain jälkeen rallin nopein kuljettaja. Lopulta ero Tänakiin oli maalissa 6,8 sekuntia. Jos suomalaisässä pysyy lähempänä iskuetäisyydellä perjantaina, mahdollisuudet uran ensimmäiseen voittoon Suomen MM-rallissa paranevat.

– Jos Kallen ero kärkeen on alle 15 sekuntia, 12-13 luokkaa, silloin kärkeen nousu on helpompaa. Se on todennäköisempää, Ketomaa pohtii.

– Muutaman sekunnin virheen tekee aina kuka tahansa joka tapauksessa. Jos vaikka Tänak on kärjessä, aina tulee joku virhe väkisinkin, vaikka on kuinka hyvä kuski. Jos ero on (perjantain jälkee) yli 20 sekuntia, se latistaa väkisin henkistä puolta.

Joka tapauksessa Ketomaa uskoo Rovanperän ja Tänakin kamppailun muodostuvan sekuntipeliksi. Huiman kaksintaistelun tiellä on kuitenkin yksi epäilyksen varjo.

Ketomaa nimittäin pitää Tänakin Fordia suurena kysymysmerkkinä. Virossa Tänak kärsi viiden minuutin rangaistuksen, kun Fordin viallinen moottori jouduttiin vaihtamaan ennen kilpailua.

– Minulla on hirmu suuri epäilys, että Ford hajoaa jostain, Ketomaa sanoo.

– Suomi on kuitenkin olosuhteiden puolesta rankempi ralli kuin Viro.

Ketomaan mukaan etenkin toisella lenkillä sateiden pehmentämät pomppuiset Keski-Suomen soratiet voivat olla sellaisessa kunnossa, että autot joutuvat ottamaan vastaan kovia osumia.