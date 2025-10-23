Mies tuomittiin teostaan sakkoihin.

Lohjalla alle viikon vanhan vauvan murhasta epäilty 23-vuotias aiheutti maaliskuussa erikoisen välikohtauksen Helsingissä.

Mies oli juossut päihtyneenä kentälle kesken jalkapallo-ottelun. Hän oli päässyt jo pelaajien luokse ennen kuin järjestyksenvalvojat ottivat hänet kiinni.

Hän harasi niin rajusti vastaan, että hänet jouduttiin raudoittamaan.

Syyttäjä tuomitsi miehen järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta ja järjestysrikkomuksesta 224 euron sakkoihin. Lisäksi hän joutui maksamaan yhteensä 80 euron rikesakkokorotuksen ja rikosuhrinmaksun.

Vuonna 2023 miestä epäiltiin näpistyksestä. Hän oli jättänyt maksamatta itsepalvelukassalla 8,74 euron ostokset Lohjan S-marketissa. Syyttäjän päätöksellä jutun esitutkinta kuitenkin lopetettiin, koska kyse oli vähäisestä teosta.

Käräjäoikeuksista mieheltä ei löydy rikostuomioita.

Miehen 19-vuotias avopuoliso on vangittuna epäiltynä vastasyntyneen vauvan murhasta. Miestä ei ole vangittu tai vaadittu vangittavaksi, mutta MTV Uutisten tietojen mukaan häntäkin epäillään murhasta.

Poliisin mukaan teossa on suunnitelmallisuuteen liittyviä seikkoja.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella 19-vuotias nainen on joskus pelannut jalkapalloa. Myös 23-vuotiaasta miehestä löytyy useita kuvia jalkapallopaita yllään.

Miehen taustasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.