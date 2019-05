Lastensuojelun viimeinen vaihe on jatkossa aikuistumisen ensimmäinen – apua arkeen, opiskeluun ja työllistymiseen

– Se on ollut hyvin harkinnanvarainen tuki, ja sitä on organisoitu eri puolilla maata hyvin eri tavoilla. Lopputulema on, että hyvin suuri osa näistä lapsista päätyy kauden jälkeen kouluttamattomana työelämän ulkopuolelle toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaaksi, kertoo työryhmän puheenjohtaja, professori Juho Saari STT:lle.