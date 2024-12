Tatu ja Patu -kirjoista poistetaan viittauksia lihansyöntiin.

Aino Havukaisen ja Sami Toivosen suosittu Tatu ja Patu -lastenkirjasarja sekä Veera-kirjat kokevat merkittävän muutoksen.

Kirjoja yli 25 vuotta tehnyt kaksikko kertoo maailman muuttuneen vuosien aikana yhdessä tekijöiden kanssa.

– Olemme jo kauan sitten tiedostaneet eläinperäisen tehotuotannon moninaiset ongelmat ja tehneet muutoksia omaan ruokavalioomme, ja nyt on vihdoin aika tarttua toimeen ja siirtää tuo muutos myös kirjoihimme. On ollut suorastaan häkellyttävää tajuta, miten paljon joissakin kirjoissamme on kuvia tai viittauksia esimerkiksi lihaan tai maitotuotteisiin, Havukainen ja Toivonen kirjoittavat kirjasarjan virallisella Facebook-tilillä.

Koska tekijät eivät halua tukea eläinperäisen ruoan tehotuotantoa, he kertovat muokkaavansa kirjojaan tietyiltä osin.

– Kaikkien teosten läpikäyminen kestää jonkin aikaa ja julkaisutahtiin vaikuttaa myös kustantajan aikataulut, menee tovi ennen kuin kaikista kirjoista on uudet versiot saatavilla.

Julkaisun ohessa esitellään yksi esimerkki tulevasta muutoksesta. Alkuperäisessä kuvassa leipurilta näyttävä hahmo nuijii lihaa lihanuijalla, kun uudemmassa versiossa leipuri tekee piparitaikinasta piparisydämiä.

Facebook-julkaisun kommenteissa päätöstä niin kehutaan kuin kritisoidaan.

Hiljattain julkaistuissa ravitsemussuosituksissa suomalaisille suositellun lihan määrää vähennettiin.

