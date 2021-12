Lasten neuvolakäyntejä perutaan koronarokotusten nopeuttamiseksi – taustalla ministeriön ohjeistus: "Jotain on pakko jättää tekemättä"

Useissa kunnissa koronarokotustahtia on nopeutettu siirtämällä työntekijöitä muista toiminnoista rokotustyöhön.

Rovaniemellä 2-, 3- ja 5-vuotiaiden lasten terveystarkastukset on peruttu tammikuun loppuun asti. Syynä on se, että neuvolan hoitajia siirretään koronarokotustyöhön.

– Tämä on valtiovallan ja ministeriön ohjeistus, että pitää tehdä kaikki toimet, joita voidaan tehdä pandemiaallon vähentämiseksi ja estämiseksi. Rokottaminen, testaus ja jäljitys vaativat paljon henkilökuntaa. Tämä on toimenpide, joka meidän on nyt tehtävä, kertoo Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

Vainion mukaan neuvoloiden 50 terveydenhoitajasta kymmenen siirretään koronarokotustyöhön tästä päivästä lähtien tammikuun loppuun asti. Rokotustahti saadaan siten nostettua noin 500 annoksesta noin 800 annokseen päivässä.

– Meillä on pandemiatilanne päällä ja siihen on pakko resursoida. Myös erikoissairaanhoidon paikkojen määrä on rajallinen, Vainio sanoo.

Vain raskaana olevien ja alle 1,5-vuotiaiden lasten terveystarkastukset toteutetaan Rovaniemellä normaalisti.

– Tämä on määräaikainen siirto, eli en osaa nähdä tässä mitään kriittistä. Kaikki, jotka tarvitsevat akuutisti hoitoa, kyllä hoidetaan.

Rokotustahti nopeutuu

Muun muassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on moittinut kolmansien rokoteannosten jakelua hitaaksi. Rokotusten järjestäminen on kuntien vastuulla.

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarisen mukaan rokotustahtia yritetään nopeuttaa lähiviikkoina niin paljon kuin se on mahdollista.

Kaikki lisähenkilöstö on kuitenkin pois muusta terveydenhuollosta.

– Tämä on nollasummapeliä. Terveydenhuollon työntekijöiden työttömyysprosentti on käytännössä nolla. Kuka tahansa, joka tulee rokottamaan on jostain muualta pois - tai sitten he tekevät töitä lisätyönä.

– Nyt yritetään tehdä kaikkea mahdollista: rajatestausta, jäljitystä, rokotuksia, näytteenottoa ja pyörittää samalla kaikkia palveluita. Tämä on mahdottomuus. Henkilöstöä ei vain ole, eli jotain on pakko jättää tekemättä.

– Kunnissa joudutaan miettimään, mitkä ovat ne ratkaisut, koska poliittinen ohjaus on näemmä se, että kaikkea tehdään, Lukkarinen sanoo.

"Tarkoittaisi kiireettömien hoitojen perumista"

Lukkarisen mukaan rokotustahdin nopeuttaminen merkittävästi nykyisestä tarkoittaisi palveluiden sulkemista.

– Helsingissä se tarkoittaisi terveysasemien kiireettömien hoitojen perumista ja koulujen neuvolatarkastusten keskeyttämistä.

Toistaiseksi rokotustahtia on saatu hieman nopeutettua teettämällä lisätöitä ja hyödyntämällä sijaisreserviä.

– Joitakin kiireettömiä aikoja on jouduttu perumaan, koska sairauspoissaoloihin sijaisia ei ole samalla tavalla tarjolla. Viime kesänä vuodeosastoja jouduttiin sulkemaan, mutta nyt sitä on pyritty välttämään.

Lukkarisen mukaan rokotusten nopeuttaminen on tärkeää epidemiatilanteen hillitsemiseksi. Tavoitteena on nostaa nykyinen 20-25 tuhannen annoksen viikkotahti noin 35-40 tuhanteen annokseen viikossa.

Lukkarinen kuitenkin keskittäisi resurssit toistaiseksi yli 60-vuotiaisiin ja riskiryhmiin.

– Tiedetään, että sairaalakuormitus johtuu pääasiassa suurimmaksi osaksi yli 60-vuotiasta riskiryhmistä ja täysin rokottamattomista. Heitä pitäisi ensisijaisesti rokottaa.

"On utopiaa ajatella, että lähihoitajat olisivat jossain työttöminä"

Helsingissä kolmansia annoksia tarjotaan koko aikuisväestölle ja myös 5-11 -vuotiaiden lasten riskiryhmien rokotukset on aloitettu.

Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru on ehdottanut, että kunnat ottaisivat myös lähihoitajat mukaan rokottamaan, mikä vaatisi rokotusasetuksen muutoksen.

– On utopiaa ajatella, että lähihoitajat olisivat jossain työttömänä hanskat tiskissä. He ovat kotihoidossa, palvelutaloissa ja vuodeosastoilla apuna jo nyt. Jos otamme heidät rokottamaan, on se pois muualta, Lukkarinen sanoo.

Jonkin verran rokotustahtia on saatu nopeutettua vapaaehtoisten avulla.

– On hienoa, että olemme saaneet terveydenhuollon ammattilaisia ja vapaaehtoistyöntekijöitä apuun. Moni on ilmeisesti uhraamassa joululomansa siihen, että haluavat tulla rokottamaan ja olemme siitä todella kiitollisia.