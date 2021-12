Mikkeli otti kaikki keinot käyttöön koronarokotusten kiihdyttämiseksi – piikin saa jopa hammaslääkäristä

– Koko ajan tahti kiihtyy tällä hetkellä me ollaan noin 100 000 annoksen viikko vauhdilla mennään, mutta toivotaan, että sitä voidaan vielä kiiruhtaa enemmän, mutta tämä riippuu siitä, mihin terveydenhuollon ammattilaisten käsiä käytetään, onko ne käytettävissä rokottamiseen vai johonkin muuhun, kertoo ylilääkäri Hanna Nohynek.

Kolmas rokoteannos tarvitaan, koska tutkimuksissa on nähty, että kahden rokoteannoksen suoja vakavaa, sairaalahoitoa vaativaa koronavirustautia vastaan heikkenee ajan kuluessa jonkin verran 60 vuotta täyttäneillä ja henkilöillä, joilla on perussairauksia.

– Tämän on todettu uusimmissa tutkimuksessa jopa lisäävän muutamilla prosenttiyksiköillä suojatehoa, kun annetaan ristiin eri tyyppisiä rokotteita. THL suosittaakin, että jos saatavilla ei ole samaa koronarokotetta kuin aiempi annos, niin rokotteena voi antaa toisen valmistajan rokotteen.

Husin mukaan kuntien rokotuspisteissä koronarokotusaktiviteetti on lisääntynyt ja rokotusresursseja vievät käynnissä olevat influenssarokotukset.

Mikkelissä kaikki keinot käytössä

Krista Kiurun haluamia toimia on otettu jo käyttöön myös Etelä-Savossa, jossa rokotustahtiin saadaan tuplavauhti, kun avuksi otetaan eläkkeelle jääneitä lääkäreitä ja hoitajia sekä hammashoitolat.

Essote:npanademiapäällikön Hans G är dstr ömin mukaan koronarokotuksia on annetaan tästä viikosta alkaen lähes 8 000 joka viikko.

– Idea tähän tuli siitä, että mikä on se muu paikka, missä täällä käy ihmisiä. Todettiin, että se on suun terveydenhuollon piste, missä meillä on iso hammashoitola ja heidän ylilääkäri oli enemmän kuin innoissaan.