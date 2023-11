Koronarokotukset aiheuttivat kaaoksen terveyskeskuksissa – näin vastaa ministeri

Hyvinvointialueilla pulaa työvoimasta

"Jokaiselle on oma tontti"

Myös THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek painottaa, ettei pandemia-ajan ylimääräisiä voimia ole enää käytössä.



– Jos olisimme halunneet samanlaisen valmiuden ja rokottaa vajaat kaksi miljoonaa ihmistä viikossa, kaikki muu olisi seissyt.



Mikä on THL:n vastuu rokotusten onnistumisessa?



– THL:n vastuuna on toimia asiantuntijaorganisaationa, joka antaa suosituksia, mutta suositukset eivät ole sitovia. Hyvinvointialueet ovat ne, jotka vastaavat rokotusten toteuttamisesta omalla alueellaan. Ministeriö on se, joka tällä hetkellä tekee rokotushankinnat. Siinä on jokaiselle oma tontti, Nohynek summaa.



Ministeri Juuson mukaan Suomessa ei periaatteessa ole pulaa hoitajista.



– Suomessa on koulutettuja ja suomea puhuvia hoitajia vaikka kuinka paljon – sellaisia, jotka työskentelevät muilla aloilla. Heidän houkuttelemisensa töihin olisi ensiarvoisen tärkeää, hän toteaa.



Ministeri arvioi, että osasyynä rokotusvaikeuksiin on se, että hyvinvointialueet ovat vasta ensimmäistä vuotta niistä vastaamassa.



– Siellä haetaan vielä käytäntöjä. Uskon, että organisointi on pettänyt osalla alueista.