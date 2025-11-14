Lapin hyvinvointialueelle kaavaillut kovat säästöt kolhaisisivat alueella asuvien hoitoa monin tavoin. Suunnitelmista on noussut vastalauseiden myrsky.
Lapin hyvinvointialueen niskassa ovat kovat säästöpaineet. Valtiovarainministeriön asettama arviointiryhmä vaatii Laphalta 40 miljoonan euron säästöjä ensi vuoden budjettiin.
Summaa ei saada kasaan juustohöylätekniikalla, siksi Laphan viranhaltijat laativat keskustelun pohjaksi rajun paperin, jonka se antoi aluehallitukselle. Aluehallitus julkaisi paperin sellaisenaan.
Paperiin on listattu lukuisia säästöjä ja leikkauksia, mutta vain muutamat niistä ovat nousseet julkiseen keskusteluun. Eniten kritiikkiä ovat herättäneet ehdotukset vuodeosastojen sulkemisista ja Ivalon ympärivuorokautisen päivystyksen loppumisesta.
Pohjapaperissa ehdotetaan, että terveyskeskuksen vuodeosasto suljettaisiin seitsemällä paikkakunnalla. Jos ehdotus menee läpi Muonio, Pello, Posio, Ranua, Tervola, Tornio ja Ylitornio joutuvat luopumaan terveyskeskustensa vuodeosastoista. Vuodeosastot keskitettäisiin Ivaloon, Kittilään, Sodankylään, Rovaniemelle, Kemiin ja mahdollisesti Kemijärvelle.
Vuodeosastojen lakkauttaminen vaikeuttaisi esimerkiksi saattohoidossa olevien ihmisten hoitoa.
Päivystyksen supistaminen iso muutos
Yksi iso muutos olisi Ivalon ympärivuorokautisen päivystyksen lopettaminen. Lääkäri olisi töissä kello 18 asti, mutta sen jälkeen lähin lääkäri olisi Rovaniemellä. Koska Lappi on laaja maakunta, päivystyskäynti ilta-aikaan vaatisi jopa noin viidensadan kilometrin ajamista yhteen suuntaan.