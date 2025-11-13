Kela maksoi lokakuussa runsaat miljoona euroa korvauksia lääkärikäynneistä ja tutkimuksista 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa.
Korvauksia maksettiin vajaalle 13 000 asiakkaalle. Heidän osuutensa oli noin prosentti Suomen 65 vuotta täyttäneestä väestöstä.
Kaikkiaan kokeilun kustannukset olivat lokakuussa 1,5 miljoonaa euroa.
Lue myös: Yli 65-vuotiaat voivat käydä tästä päivästä lähtien yksityisellä yleislääkärillä julkisen hinnalla
Yhden lääkärikäynnin keskimääräinen kustannus oli 118 euroa käyntimaksuineen ja tutkimuksineen. Asiakkaiden maksama omavastuu oli keskimäärin 37 euroa lääkärikäynniltä.
Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Suomen hyvinvointialueella. Siellä korvauksia sai lokakuussa 1,7 prosenttia 65 vuotta täyttäneestä väestöstä.