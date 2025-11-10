Ylen MOT kertoo räikeästä epäkohdasta lääkärien taustojen tarkistamisessa.

Vakaviin rikoksiin tai hoitovirheisiin syyllistyneen henkilön on mahdollista toimia Suomessa lääkärinä, kertoo Yle.

Yle on haastatellut naista, jonka lapsia suomalaisessa terveyskeskuksessa useasti hoitanut lääkäri oli tuomittu aiemmin Ruotsissa lasta seksuaalisesti esittävien kuvien hallussapidosta ja levittämisestä.

Kyseinen lääkäri oli tullut Suomeen töihin menetettyään ensin ammatinharjoittamisoikeutensa sekä Ruotsissa että Norjassa.

Pohjanmaan hyvinvointialueelle lääkärin tausta oli selvinnyt vasta myöhemmin tämän haettua vakituista virkaa.

Ylen mukaan Valvira, joka myöntää Suomessa lääkärin ammattioikeudet, tiesi lääkärin menettäneen lupansa Ruotsissa.

Valvira perustelee Ylelle tapahtunutta sillä, että Suomen laki ei nykyisellään mahdollista ammattioikeuksien menettämistä yksinomaan vapaa-ajalla tehdyn rikoksen takia.

Ylen MOT on tutkinut asiaa yhdessä kansainvälisen toimittajaryhmän kanssa. Toiseen maahan töihin siirtyneitä, esimerkiksi seksuaalirikoksiin tai vakaviin hoitovirheisiin syyllistyneitä lääkäreitä löytyi kaikkiaan yli sata.

MOT:n mukaan Suomen rekisterissä on parikymmentä lääkäriä, joiden oikeuksiin viranomaiset ovat puuttuneet muissa maissa. Yksi heistä oli ihotautilääkäri, joka oli tuomittu Norjassa 11 vuoden vankeuteen murhan yrityksestä.

Ruotsissa oikeuden lääkärinä menetti myös mies, joka sai hovioikeudessa 4,5 vuoden vankeustuomion lapsen raiskauksesta. Myös hänen lääkärioikeutensa ovat voimassa Suomessa.

Ylen mukaan kumpikin oli saanut oikeuden toimia lääkärinä Suomessa ennen tuomiotaan eikä kumpikaan harjoita tällä hetkellä ammattiaan Suomessa.