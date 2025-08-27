Lasten liikkumattomuuteen puututaan "resepteillä" Joensuun kouluissa

Move-testistä esiin nousevat vähän liikkuvat oppilaat saavat yksilöllistä ohjausta Joensuun kouluissa.

Kuluvan lukuvuoden aikana Joensuun koulujen oppilaat saattavat palata koulussa tehdystä Move!-testistä kotiin liikkumisresepti kourassaan.

Move!-mittaukset ovat osa viides- ja kahdeksasluokkalaisten liikunnan opetusta, ja niissä mitataan kestävyys- ja lihaskuntoa, liikkuvuutta ja motorisia taitoja.

Liikkumisreseptin kirjoittaa kouluihin palkattu personal trainer testitulosten perusteella.

– Jos Move!-palautteen yhteydessä huomataan, että jollakin on liikkumishaasteita eli käytännössä liikkuu liian vähän, siinä kohtaa ojennetaan liikkumisresepti, kertoo personal trainer Anssi Jumppanen Huomenta Suomen haastattelussa.

– Samalla suositellaan muutamaa yksilöohjausta tai jos ryhmässä on paljon liikuntahaasteisia, sitten annetaan pienryhmäohjausta, Jumppanen jatkaa.

Personal trainerin lisäksi oppilaita auttaa myös fysioterapeutti.

Mobiililaitteiden käyttörajoitukset tukemassa välituntiliikkumista

Personal trainerin käytön ja liikkumisreseptien taustalla on kuluneella lukukaudella alkanut vuoden kestävä Liikkuva koulu -hanke, joka koskettaa kaikkiaan 5 500 peruskoululaista Joensuun alueella.

Vaikka personal trainerin työ keskittyy viides- ja kahdeksasluokkalaisiin, saavat myös alempien ja ylempien luokkien oppilaat ohjausta liikkumisen lisäämiseen, jos siihen huomataan tarvetta.

– Välillisesti tullaan vaikuttamaan myös eli kouluttamalla opettajia ja kehittämällä välituntitoimintaa, kertoo Joensuun kaupungin opetuspäällikkö Mirka Taavetti Huomenta Suomessa.

Välituntiliikunnan lisäämistä tukee hankkeen lisäksi kouluissa voimaan astuneet mobiililaitteiden käytön rajoitukset.

Joka kolmannen fyysinen toimintakyky haittaavalla tasolla

Vuoden 2024 Move!-testituloksista kävi ilmi, että Pohjois-Karjalan viidesluokkalaisista 36 prosentilla ja kahdeksasluokkalaisista 46 prosentilla fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla.

– Liikkuminen, uni ja ravinto, se pyhäkolmiyhteys, tarkastellaan aika tarkkaan, personal trainer Anssi Jumppanen kommentoi.

– Ne kun olisivat kunnossa, ei vaadi paljoa, voitaisiin välttyä monelta ylimääräiseltä lääkitykseltä ja esimerkiksi muilta seurauksilta, kuten masennukselta, Jumppanen summaa.

Katso video: Näin sujuivat move-testit Uimarharjun koulun 8B-luokalta

5:59 Videolla lisätietoa myös liikkumisreseptistä ja koululaisten liikkumattomuudesta.