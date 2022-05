Lasten fitnesskisoja ei tule, mutta riittääkö se? Asiantuntija tyrmää nykymenon: "Tuntuu vähän tekopyhältä"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Ajatus esiteinien fitnesskisoista sai monet kihisemään kiukusta. Yksi pöyristyneistä on Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Mikkilä.

Mitä seurauksia lasten fitnesskisoilla olisi ollut?

– Siellä ei ole edes sitä suoritusta, mikä muissa lajeissa on ykkösprioriteettina.

Sopiiko fitnessurheilu kenellekään?

Mikkilä alleviivaa, että kaikissa urheilulajeissa on riskinsä ja että ylipäätään ihmisten suhtautuminen liikuntaan, syömiseen ja omaan kehoon on usein vääristynyt.

Fitnesskisojen nykyistä 16 vuoden ikärajaa Mikkilä pitää sitäkin turhan matalana. Harva on teininä sinut kehonsa kanssa.

– Uskallan väittää, että on aika paljon ihmisiä, joiden ei missään iässä olisi hyvä aloittaa fitnessharrastusta. Mutta pahoin pelkään, että ne ihmiset, joiden ei olisi koskaan hyvä aloittaa, juuri hakeutuvat tämän lajin pariin.

Aikuisilla ja vaikuttajilla peiliin katsomisen paikka

– Tuntuu vähän tekopyhältä, miten monet fitnesslajin sisälläkin kritisoivat tätä suunnitelmaa. Miksi he sitten itse ovat siinä mukana, jos he eivät sitä lapsille ja nuorille suosittelisi? Kyllähän he omalla toiminnallaan mallintavat ja normalisoivat fitnessmaailmaa, jota lapset ja nuoret seuraavat esimerkiksi somessa, Mikkilä sanoo.