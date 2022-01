Fitness-tähti Pernilla Böckermanille keho on työväline – "Hyvin kurinalainen elämäntapa silloin, kun ollaan dieetillä"

Pernilla Böckerman on Suomen tunnetuimpia fitness-urheilijoita. Böckerman saavutti viime syksynä lajin maailmanmestaruuden Espanjassa. Samoissa karkeloissa hänet valittiin myös avoimen sarjan kakkoseksi.

Laji on Böckermanin mukaan erittäin vaativaa, eikä hänen mielestään sovi kaikille, vaikka sitä usein hänen mukaansa mainostetaan jokaiselle soveltuvaksi urheilulajiksi. Harha perustuu siihen, että lajin pariin on suhteellisen helppo hakeutua.

– Se, mitä tapahtuu korvien välissä, on se ratkaiseva asia tässä lajissa, Böckerman arvioi.

Fitness-kisoissa rasvattomina, ruskettuneina ja timanteilla koristelluissa bikineissä näyttäytyvät hohdokkaat fitness-tähdet ovat monelle kauneusihanteita. Se on kuitenkin vain yksi osa fitness-urheilua, eivätkä lajin harrastajat ja kisaajat aina näytä samalta kuin kisalavalla.

Kauneus ja estetiikka ovat olennaisia osia bikini fitneksessä, mutta millainen on Pernilla Böckermanin kauneusihanne? Katso Böckermanin vastaus artikkelin yllä olevalta videolta.

Elämä somessa ja kisadieetillä

Böckerman vakuuttaa, ettei bikini fitness hallitse elämää jatkuvasti ja normaalissa arjessa hän voi esimerkiksi herkutella, kunhan pitää kiinni terveestä maalaisjärjestä. Asia on toinen, kun kisadieetti käynnistyy.

– Se on hyvin kurinalainen elämäntapa silloin, kun ollaan dieetillä, Böckerman kertoo.

Suurennuslasin alla

Ikää Böckermanilla on vasta 21 vuotta, mutta hän on tehnyt sosiaalisessa mediassa töitä jo 15-vuotiaasta lähtien. Böckermanin tuottama sisältö kiinnostaa, sillä naisella on Instagramissa yli 200 000 seuraajaa ja YouTubessa 140 00 tilaajaa.