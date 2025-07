Alastonkuvakohun jälkeen tapahtuu – ME-nainen on taas ongelmissa

Alastonkuvien vuotamisesta aiemmin syytetty voimanoston maailmanennätysnainen Stefanie Cohen Magarici on nyt pidätetty epäiltynä perheväkivallasta.

Voimanostajana ja nyrkkeilijänä kilpaillut, Venezuelasta kotoisin oleva yhdysvaltalainen Stefi Cohen, 33, pidätettiin 1. heinäkuuta sen jälkeen, kun hän oli väitetysti raapinut avopuolisoaan, People-lehti kertoo Miamin poliisin pidätysraportin pohjalta.

Cohenin väitetään syyttäneen uhria puhelimensa varastamisesta. Uhri puolestaan kertoi yrittäneensä poistua paikalta sen jälkeen, kun Cohen väitetysti nauhoitti heidän keskusteluaan kannettavalla tietokoneella.

Uhrin mukaan Cohen alkoi raapia häntä ja repäisi hänen housuntaskuaan. Uhrilla oli poliisin mukaan useita naarmuja otsassa, kasvoissa, kaulassa, rinnassa ja vatsassa.

Cohen väitti uhrin lyöneen häntä nyrkillä oikeaan silmään ja raapineen hänen kasvojaan. Naisella oli kuitenkin vain näkyvä naarmu hauiksessaan.

Urheilija pidätettiin ja häntä syytetään perheväkivallasta.

Alastonkuvatapaus

Stefi Cohen on nyrkkeillyt kuusi ammattilaisottelua, joista hän on voittanut neljä. Hänellä on yksi tappio, ja yksi ottelu on päättynyt ratkaisemattomana.

Cohen on aiemminkin ollut ongelmissa lain kouran kanssa. Vuonna 2024 hänet pidätettiin epäiltynä toisen naisen alastonkuvien vuotamisesta julki. Kyseessä oli hänen entisen poikaystävänsä kanssa seurustellut nainen.

Cohenin mukaan ex-poikaystävä "syytti häntä väärin perustein rikoksesta".

Cohen on tehnyt voimanostossa useita maailmanennätyksiä, Instagram-esittelynsä mukaan 25. Hän on nykyisin ammattinyrkkeilijä.

Suositulla vaikuttajalla on Instagram-tilillään miljoona seuraajaa. Cohen on laittanut tilinsä yksityiseksi.