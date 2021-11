Korona-aika on lisännyt nuorten syömishäiriöitä karmealla tavalla: HUS-alueella ennustetaan lähes 70 prosentin kasvua potilasmäärissä

– Tilanteen vakavuus vaihtelee, mutta me pyrimme ottamaan erityisesti nuoret aika varhaisessa vaiheessa [hoitoon]. Suurin osa potilaista saa avohoitoa ja tämä on riittävä hoitomuoto, mutta aina on mukana myös vakavampia tapauksia, toteaa syömishäiriöyksikön apulaisylilääkäri Svetlana Oshikova.