Lasta kiusataan koulussa, miten asiaan pitäisi puuttua? Asiantuntijat tietävät, ettei ongelmaan ole täsmälääkettä: "Usein on vaikeaa nimetä yhtä pahiskiusaajaa"

Kiusaamisen ehkäisemiseksi on esitetty toisinaan koviakin keinoja, kuten kiusaajan siirtämistä toiseen kouluun. Asiantuntijoiden mukaan tämä ei kuitenkaan ole ongelmatonta.

– Usein ryhmässä on vaikeaa nimetä yhtä pahiskiusaajaa, koska koko ryhmä on mukana toiminnassa, toteaa Turun yliopiston psykologian professori Christina Salmivalli.

Kiusaaminen ei saa olla palkitsevaa

Asiantuntijoiden mukaan on tärkeää pystyä puuttumaan kiusaamiseen niin, että ei tule samalla palkinneeksi kiusaavaa lasta. Esimerkiksi jälki-istunnon antaminen saattaa tuntua lapsesta käänteisesti jopa palkitsevalta rangaistuksen sijaan.

Kiusaaminen on myös geeneissä

Miksi sitten jotkut kiusaavat ja osa joutuu kiusatuksi? Kiusaamisesta tehdyn tutkimuksen valossa kiusaaminen on osittain geneettistä. Yksi kiusaamista selittävä ominaisuus on henkilön aggressiivisuus, joka on periytyvä ominaisuus.