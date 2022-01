MTV Uutisten tiedot: Helsingin peruskouluista poissa joka kymmenes ja päiväkodeista joka viides lapsi

– Meillä oli eilen poissa peruskouluista kymmenen prosenttia koululaista ja normaalina aikana määrä on keskimäärin kuusi prosenttia. Kyse on siis merkittävästä eli noin 40 prosentin kasvusta. Päiväkotien kohdalla poissaoloja on normaalistikin enemmän. Tänään poissa oli vielä enemmän kuin eilen, peräti 22 prosenttia lapsista on poissa.

Järvikallaksen mukaan poissaolot lähtivät kouluissa nousuun jo viimeisellä viikolla ennen joululomaa. Tämän viikkoisen uuden linjauksen mukaisesti kotiin ei tarvitse enää jäädä, jos on altistunut koronalle.

– Epidemiatilanne on muuttunut ja sen vuoksi teimme uuden linjauksen, koska karanteeni on menettänyt merkityksensä. Omikron on niin nopea, että yhden henkilön saadessa se tarttuu jo toiseen.

Kaupunki muutti ohjeistusta vastaamaan tämän hetkistä tilannetta ja tästä on tullut runsaasti kysymyksiä vanhemmilta ja opettajilta.

Milloin kouluun, jos on ollut sairaana?

Uusien ohjeiden mukaan kouluun voi tulla sen jälkeen, kun on ollut muutaman päivän oireeton.

Järvikallas on saanut eniten kysymyksiä koko pandemian aikana juuri tästä aiheesta eli milloin voi tulla kouluun.

– Siihen on aika helppo vastata: oireettomana. Jos on ollut lieviä flunssan oireita tai on sairastunut koronaan, niin kouluun voi tulla vasta täysin oireettomana. Ainakin yksi oireeton päivä ja jos seuraavana aamuna on myös oireeton, niin sitten voi tulla kouluun, tarkentaa Järvikallas.

Järvikallaksen mukaan ohjeet ovat täysin samat rokottamattomille ja rokotetuille, koska lapset sairastavat koronan tavallisesti lievänä, vaikka he eivät olisi saaneet rokotusta.

– Opettajia on jonkin verran poissa, mutta luokkia ei ole sen vuoksi vielä jouduttu siirtämään etäopetukseen. Meillä on hyvät valmiudet siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Meillä on kokemusta siitä viime keväältä.