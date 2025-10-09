EU-parlamentti asettui keskiviikkona tukemaan linjausta, jonka mukaan esimerkiksi soijamakkaraa tai kasvisburgeria ei saisi enää myydä tai markkinoida näillä nimillä.

EU-parlamentin maatalousvaliokunta haluaa, että tietyt sanat varattaisiin lihatuotteiden käyttöön. Vaikka asia sai parlamentin hyväksynnän, se vaatii vielä neuvotteluita jäsenmaiden kanssa.

MTV Uutiset antoi tekoälyn luoda uusia nimiehdotuksia makkaroille, pihveille ja burgereille, joissa ei ole käytetty lihaa.

– Vihertanko, no ei välttämättä. Ajattelen ehkä parsaa, Kiira Koivunen pohti, kun hänelle annettiin kolme vaihtoehtoa joista valita.

Katso kaikki suomalaisten arviot nimistä videolta.

