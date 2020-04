Vihdoin lupaavia tuloksia koronalääkkeen etsinnässä: Yli tuhannen potilaan tutkimus osoitti, että virustaisteluun on helpottava lääke – "Erittäin merkittävää"

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen lääke, joka on osoittautunut tehokkaaksi kliinisissä kokeissa.

– Tutkimusdata osoittaa, että remdesivirillä on selvä ja merkittävä positiivinen vaikutus toipumisajan lyhentämiseen. Tämä on erittäin merkittävää, sanoi Yhdysvaltojen tartuntatautilaitoksen johtaja Anthony Fauci Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa, kertoo NPR .

Anthony Fauci on arvostettu asiantuntija ja merkittävä viranomainen Yhdysvalloissa koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

Plasebo-ryhmällekin hoitoa

Remdesivir-lääkkeen tehoa koronaviruksen hoidossa on tutkittu myös aiemmin Kiinassa. Tutkimus keskittyi 237 kriittisesti sairastuneen potilaiden hoitoon, eikä sen perusteella lääkkeen todettu auttavan merkittävästi. Tutkimustulokset on julkaistu The Lancet -tiedejulkaisussa.