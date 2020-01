Lapissa lunta riittää jopa ennätyspaljon – "Harvoin matalapaineet kulkevat samaa reittiä näin pitkään"

Meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitokselta kertoo, että Lapissa on paikoin lunta jopa 40 senttimetriä keskimääräistä enemmän kuin yleensä.

– Suurimmassa osassa Lappia lunta on harvinaisen paljon. Kerran kymmenessä vuodessa on tällaisia lumensyvyyksiä. Joissakin paikoissa, esimerkiksi Sodankylässä ja Saariselällä on lunta ennätyksellisen paljon.