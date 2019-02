Lumiennätykset paukkuvat! Onko lumimäärän aiheuttajana ilmastonmuutos?

Talvi on ollut monin tavoin erittäin haastava, eikä lumisateille ja epävakaalle säälle näy loppua seuraavaan viikkoon. Lumimäärä on ongelma etenkin pääkaupunkiseudulla , sillä samoista aliurakoitsijoista ja kalustosta taistelee pääkaupunkiseudun lisäksi moni muukin – itseasiassa koko Etelä-Suomi.

Lunta paikoittain harvinaisen paljon – lumensyvyys suurimmillaan Kainuussa



– Esimerkiksi Espoossa on mitattu lunta 54 senttiä, Helsingin Kumpulassa 61 senttiä ja Siuntiossa jopa 71 senttiä. Kun mennään sisämaahan päin, päästään laajalti 70 sentin lukemiin – esimerkiksi Hyvinkäällä lunta on 68 senttiä, Tenhunen jatkaa.

Ennätykset paukkuvat – Lapissa lunta on paikoittain tavallista vähemmän



Koska lunta on paikoittain poikkeuksellisen paljon, lumiennätyksiä on rikottu monin paikoin. lumenmäärä ei Etelä-Suomessa lunta on harvinaisen paljon ja lumiennätyksiä on rikottu monin paikoin ympäri Suomen.