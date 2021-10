Kittilän mysteeri saa Pekka Poudan raapimaan päätään: Miksi Kenttärovassa on 20 senttiä enemmän lunta kuin ihan sen vieressä?

Lumikinosten paksuuden hallitseva ennätys lokakuun osalta on vuodelta 1967, kun Lapista mitattiin kuudenkymmenen senttimetrin kinokset.

Tuleeko osa osa lumisateesta vetenä laaksoon?

Kenttärovan mittausasemalla on havaittu tänä aamuna 51 senttimetrin lumikinokset.

Outoa Kenttärovan mittaustuloksessa on se, että viereisellä kirkonkylällä lumen paksuus on vaivaiset 18 senttiä. Miksi Kittilässä on siis niin valtavat kinokset?