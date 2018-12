Lapin matkailu jatkaa kasvuaan viime vuosien tapaan – Aasiasta saapuvat milleniaalit somettajat sekä vanhemmat pariskunnat: "Luonnon arvot puhuttelevat nyt kaikkia matkustajia"

Lappilaisilla on käsissään positiivinen ongelma, talvituristeja tulee ennätystahtiin ja lähes kaikki majoituskapasiteetti on tiiviissä käytössä. Kiinalaisia tulisi talvikauden lisäksi myös kesällä, mutta työvoiman pitäminen ympäri vuoden on haastavaa, kausityöläiset lähtevät Etelä-Suomeen heti talven jälkeen.



Mainos

– Kiinalaisia kiinnostaa Suomessa sijainti napapiirillä, lumi, revontulet ja takuuvarmasti joulupukki. Ne ovat kestosuosikkeja aasialaisille, kertoo Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.



Somettavat milleniaalit

Kärkkäisen mukaan Lappiin tulevat turistit voi jakaa karkeasti kahteen ryhmään.



Nuorten millenniaalimatkaajien ryhmä kasvaa koko ajan, eli nuorten, joilla on varaa ja aikaa matkustaa, ja jotka hakevat elämyksiä ja kokemuksia Lapista, he ovat pääosin Aasiasta tulevia asiakkaita. Heille suuressa roolissa on sometus, eli kuvien ottaminen ja jakaminen, kokemukset ja elämykset.



– Sitten on vanhemmat pariskunnat, kokeneet matkailijat, joita olemmekin jo tottuneet palvelemaan vuosikaudet, ja näin joulun alla tietysti valtavat määrät lapsiperheitä, erityisesti Rovaniemellä.



– Lapista haetaan nyt rauhaa ja hiljaisuutta, irtiottoa arjesta, luksusta ja laatuaikaa, elämyksiä luonnosta. Luonnon arvot puhuttelevat nyt kaikkia matkustajia.



Rovaniemi tahtoo kasvattaa matkailijoiden määrää

Mainos

Rovaniemen matkailuyhtiön Visit Rovaniemen Sanna Kärkkäinen näkee Rovaniemen mahdollisuudet parempana kuin monissa muissa Lapin kohteissa.



– Rovaniemi on kuitenkin kaupunki ja meillä on enemmän kausityöntekijöille sopivia asuntoja. Tärkeintä on kuitenkin saada ensin myytyä Suomen ja Lapin kesää ulkomaalaisille matkailijoille.



Sanna Kärkkäinen on tyytyväinen tämän talven ennätyslukuihin, turistien tulva Rovaniemelle jatkuu koko talvikauden tasaisena, yhteistyö seudun matkailuyrittäjien kanssa on tiivistä.



– Meidän pitäisi saada haltuun nyt myös se Lapin legendaarinen kesä entistä paremmin. Ja se onnistuu kyllä, sillä millä on täällä puhdas, terveellinen, kaunis ja turvallinen ympäristö – luonto itsessään riittää monille, jotka haluavat tulla nauttimaan esimerkiksi valosta, vedestä ja viileydestä, jota se meidän kesä parhaimmillaan tarjoaa. Ja siihen löytyy nyt uusia asiakasryhmiä, Aasiasta ja esimerkiksi Arabiemiraateista, myös Intiassa ollaan kovin kiinnostuneita Lapista matkakohteena.



Rovaniemen tavoite on tuplata kaupungin matkustajamäärä viidessä vuodessa. Se vaatii Kärkkäisen mukaan sitä, että kesän matkailukauteen löydetään riittävän hyvät vetonaulat ja oikeat asiakkuudet.