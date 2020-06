Kotimaan matkailu on vilkastumassa – "Uskon, että tästä tulee elämän kesä"

Onko Suomen matkailukesä vaarassa?

Suomalaiset ovat tänä kesänä innostuneet kotimaan matkailusta. Suomen suurin loma-asuntoja välittävä palvelu Lomarengas kertoo, että tänä kesänä kotimaan matkailun kasvu on korvannut kaikki kesä- ja heinäkuussa ulkomailta tulleiden varausten menetykset täysin.

Varaustilanne on jopa aiempaa parempi. Kesäkuussa koko Suomessa vuokramökkejä on varattu 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Etelä- ja Itä-Suomessa vuokramökkien kysyntä on kasvanut jopa puolella.