Näin lumettoman Lapin yrittäjät suhtautuvat brittimedian "Crapland"-pilkkanimeen: Turisteille on luvassa puuhaa – "Eihän aurinkolomallakaan välttämättä paista aurinko"

Video: Koska Suomeen saadaan valkea maa? Meteorologi Miina Manninen kertoo, että lumikuurot ovat mahdollisia jo viikonloppuna.

Rovaniemen postikorttikuvamaisemista uupuva lumi ei jäänyt brittitabloidi The Sunilta huomaamatta, joka ehti nimetä brittituristien talvimatkailukohteen "Craplandiksi". The Sun uutisoi kärkkäästi muutama päivä sitten, että Rovaniemelle suuntaavien brittituristien lasten sydämet särkyvät, koska lumentulo Lappiin on viivästynyt ja matkailusesonki jo alkanut.



Rovaniemeläisen matkailuyritys Safarctican myyntijohtaja Antti Antikainen kertoo, että alkutalvesta Lappiin tullaan valkoisen joulun perässä. Siksi lumeton Lappi saattaa harmittaa turisteja.



– Sille me emme tietysti voi mitään, jos lunta ei ole. Lapin-matkailu on kallista, joten ymmärrän tietysti harmituksen, mutta jos vanhempien asenne on, että lumeton maa otetaan negatiivisen kautta, tottakai loma voi mennä perheellä pilalle.



Lunta säilötään sesongin alkuun



Antikaisen mukaan Rovaniemellä matkailusesonki alkaa yleensä marraskuun puolessavälissä. Tänäkin vuonna lunta on säilötty ja levitetty, jotta saapuville turisteille voidaan tarjota matkailuelämyksiä, vaikka maa olisi muuten lumeton.



– Metsiä emme voi lumettaa, jos luonto sitä ei meille tee. Mutta heti, kun lumi tulee, harmitus unohtuu ja The Sunilla on uusi shokkiuutinen.

Safarctica tarjoaa muun muassa huskyajelua ja moottorikelkkailua turisteille, joten lumi on yrityksen toiminnalle tärkeä. Lumeton sesongin alku kasvattaa myös yrittäjien paineita.



– Onhan se meillekin vaikeaa, jos lunta ei ole, kun työntekijät on palkattu ja on panostettu kauden alkuun. Jos emme voi tarjota asiakkaille sitä, mitä olemme myyneet, koitamme tarjota heille jotain vastaavaa. Pitkän huskyajelun sijaan voimme tarjota lyhyttä ajelua, ja mikäli korvaavat järjestelyt eivät asiakkaalle käy, palautamme heille rahat tai annamme mahdollisuuden ostaa meiltä jotain muuta.



"Ei aurinkolomallakaan välttämättä paista aurinko"

Matkailualan yrittäjä Ilkka Länkinen toteaa, että uutisotsikoihin nouseesta turistien harmituksessa on kyse loman isoista odotuksista.



– Eihän aurinkolomallakaan välttämättä paista aurinko. Mutta meillä on Rovaniemellä myös lumettomia aktiviteetteja, joten vaikka sataisi vettä, jouluelämykset ovat taattuja.



Länkisellä itsellään on useita matkailuun keskittyviä yrityksiä, kuten hotelli, joulupukin satumetsä sekä Santapark. Hän kertoo, että Britanniassa matkailuyritykset ovat tänä vuonna siirtäneet kauden ensimmäisiä lomalentoja myöhemmille päivämäärille lumettomuuden vuoksi.



"Kyllä talvi tulee Lappiin tänäkin vuonna"

Länkisen mukaan lumeton Lappi on puhuttanut myös Rovaniemen kunnan päättäjiä. Keskustelua käydään siitä, pitäisikö myös kunnan tehdä jotain, jos lunta ei sesongin alkuun tule.



Antikainen sanoo, että brittitabloidin otsikot Craplandista ovat ärsyttäviä, mutta huolestunut hän ei ole.



– Lapin-matkailulla menee kuitenkin yleisesti ottaen hyvin, ja tätä on sattunut ennenkin. Kyllä talvi tulee Lappiin tänäkin vuonna ja kun lumi on maassa, kaikki sujuu kuin on suunniteltu.



Länkistä kohut eivät haittaa lainkaan. Hänen mukaansa niistä saattaa jopa nurinkurisesti olla hyötyä matkailulle. Hän muistelee kymmenen vuoden takaista kohua, jossa brittilehdet uutisoivat joulupukin jättäneen tulematta perheelle järjestettyyn tapaamiseen.