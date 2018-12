Ei enää mikään "crapland" – Lapin taika ja sähkömoottorikelkat vetävät massoittain aasialaisia, eikä venäläisistäkään ole enää pulaa

Siinä, missä venäläismatkailijat täyttivät ennen uutenavuotena Lapin turistikohteet, nyt suurin osa väestä tulee kauempaa.



Mainos

– Uudenvuoden, venäläisen joulun ja loppiaisen ajasta on muodostunut viime vuosina erittäin vilkas Aasian matkailijoiden sesonki. Toki siihen vaikuttaa myös se, milloin Kiinassa juhlitaan uutta vuotta. Jos se on tammikuun puolella, tammikuu on perinteisesti hyvin myyty, Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen kertoo.



Kärkkäisen mukaan venäläisiäkin on taas alkanut näkyä Pohjois-Suomessa vuosien tauon jälkeen.



– Venäjän markkinassa on ollut havaittavissa piristymistä vuoden mittaan. Edelliseen vuoteen verrattuna venäläismatkailijoiden määrät ovat kasvaneet useita prosentteja. Notkahdusta siis pikkuhiljaa paikataan. Mikään ennätyksellinen tahti ei vielä kuitenkaan ole.



Uutena ryhmänä Lapista ovat kiinnostuneet muun muassa australialaiset.



– Jos tässä kaudessa jotain uutta on, niin amerikkalaisia ja australialaisia näkyy enemmän kuin ennen. Lisäksi turisteja on alkanut tulla Arabiemiraateista. Eli kaukomaiden ja meille vielä hyvin eksoottisten lähtömaiden turistit ovat löytäneet Suomen. Sieltä voi tulla ajan mittaan pitkänkin viipymän asiakkaita.



Sähkömoottorikelkat ympäristötietoisten turistien suosiossa



Kärkkäinen kertoo, että Lapin turistit ovat yhä ympäristötietoisempia ja toivovat sitä mukaa aiempaa ympäristöystävällisempiä palveluita.



Mainos

– Nyt vetävät kaikki sellaiset palvelut, joissa on mukana paikallisuutta ja joissa on vähennetty ympäristönkuormitusta. Esimerkiksi sähkömoottorikelkkailu on tällä hetkellä erittäin trendikästä ja suosittua.



Matkailijoita on ihastuttanut erityisesti se, miten hiljaisia ja hajuttomia sähkökelkat ovat.