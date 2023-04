Mediat: Venäjä on ottanut haltuunsa Fortumin omaisuuden Venäjällä

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen, jonka nojalla Venäjä on ottanut haltuunsa energiayhtiö Fortumin omaisuuden Venäjällä, kirjoittavat uutistoimistot Reuters ja Tass.



Tiistaina voimaan tulleen asetuksen mukaan Venäjä voi ottaa väliaikaisesti haltuunsa ulkomaisten yhtiöiden omaisuutta, mikäli Venäjän omaisuutta takavarikoidaan ulkomailla. Vastatoimet on pantu käytäntöön Fortumin ja sen entisen tytäryhtiön Uniperin osalta, joka myytiin Saksan valtiolle viime vuonna.



Asetuksessa todetaan, että yhtiöiden osakkeet on asetettu väliaikaisesti Venäjän valtion kiinteistöviraston haltuun. Asetusta perustellaan sillä, että Venäjän on ryhdyttävä kiireellisiin vastatoimiin Yhdysvaltojen ja muiden tahojen "epäystävällisinä ja kansainvälisen oikeuden vastaisina" pidettyihin toimiin, joita ei kuitenkaan määritellä sen tarkemmin.