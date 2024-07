STT:n selvitys: Näin Venäjän kaksoiskansalaisten kuljetusfirmat ovat porskuttaneet Suomessa sodan aikana

Sodan vaikutukset osaltaan painoivat Suomen taantumaan, joka on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastojen mukaan purrut myös logistiikka-alalle. Taloudellinen alakulo ei ole osunut alalla kaikkiin, vaan jotkin yritykset ovat saaneet myötätuulta purjeisiinsa.

STT selvitti kuljetusyrityksiä, joiden liiketoiminta on porskuttanut EU-pakotteiden ja talouskurimuksen keskellä. STT on tarkastellut Moroz, PLC Transit Service, Omega-trans ja Tornado Logistics -yhtiöiden toimintaa vuosina 2021–2023.

Yhtiöillä on ollut haasteita noudattaa suomalaisia työsuojelusäädöksiä. Yhtiöiden vastuuhenkilöistä valtaosalla on Suomen lisäksi Venäjän kansalaisuus.

Miljoonavoittoja

Morozin, PLC Transit Servicen ja Omega-transin liikevaihdot nousivat merkittävästi viime vuosina. PLC Transit Service -yhtiön liikevaihto on yli kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Se oli viime vuonna yli 14 miljoonaa euroa. Varsinkin Moroz ja Omega-trans ovat myös takoneet omistajilleen merkittävää voittoa.

Moroziin kiinnittyy voimakkaasti henkilöstövuokrausfirma Finzer, jolta yhtiö on työsuojelutarkastusasiakirjojen mukaan vuokrannut työvoimaa. Finzerin liikevaihto nousi vajaaseen 4,7 miljoonaan euroon viime vuonna. Kasvua vuodesta 2021 oli vajaat 50 prosenttia. Finzer on kuitenkin tehnyt liikevaihtoonsa nähden pientä voittoa tai tappiota viime vuodet.

Traficomin tilastojen mukaan STT:n tarkastelemissa yhtiöissä liikenteessä olevien autojen määrä on kasvanut kolmanneksella vuodesta 2021 niin, että autoja oli huhtikuussa lupatietojen perusteella reilut 300.

Venäläistä työvoimaa ratin takana

Jokaisen STT:n selvityksessä olleen yhtiön vastuuhenkilöistä löytyy vähintään yksi Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen. Yhtiöillä on muitakin kytkyjä Venäjälle, ja moni niistä on pitänyt myös venäläisiä työntekijöitä.

Esimerkiksi Moroz etsi tämän vuoden toukokuussa ilmoituksella kuljettajia Venäjälle. Morozille työvoimaa hoitavan Finzerin omisti ainakin vielä vuonna 2020 Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen, nainen, joka on Moroz-yhtiön toimitusjohtajan Dmitri Morozin puoliso.

PLC Transit Service puolestaan on aluehallintoviraston (avi) tarkastusasiakirjojen mukaan ollut sopimussuhteessa ulkomaiseen henkilöstövälitysyhtiöön, jonka osoite on Pietarissa. PLC-yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Ilja Patruhin kertoo STT:lle, että yhtiö kuitenkin hankkii kuljettajat pääsääntöisesti Suomesta työvoimatoimiston kautta.

Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisten yritystoiminta Suomessa kuljetusalalla on sallittua EU:n kuljetusalalle asettamista pakotteista huolimatta. Pakotteiden ulkopuolisten tavaroiden kuljettaminen EU:n ja Venäjän välillä on sekin sallittua. STT:n tiedossa ei ole, että nimettyjä yhtiöitä tai niiden vastuuhenkilöitä epäiltäisiin pakotteiden kiertämisestä. Venäläisten kuljettajien on myös sallittua työskennellä Suomessa logistiikka-alalla.