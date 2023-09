Venäläiset lentoyhtiöt keksivät keinot liikennöinnin jatkamiseen pakotteista huolimatta – "Arvelen, että tekevät lentokoneisiinsa osia itse"

Venäläiset lentoyhtiöt ovat löytäneet keinoja liikennöinnin jatkamiseen, vaikka länsimaiden asettamat pakotteet ovat vaikeuttaneet toimintaa jo puolentoista vuoden ajan. Lentoturvallisuudessa on tosin puutteita, koska venäläiset lentoyhtiöt eivät saa koneisiinsa varaosia länsimaisilta yrityksiltä. Myös koneiden huolto länsimaissa on estetty.

Venäjällä pitkät perinteet korjaamisessa

Lentokonetekniikan ja ilmailun asiantuntija, professori Stephen Wright Tampereen yliopistosta kertoo STT:lle, että Venäjällä on paljon tietämystä ja osaamista ilmailuteknologiasta. Sitä on kertynyt muun muassa Neuvostoliiton ja Venäjän avaruusohjelmista. Tätä tietämystä voi käyttää myös lentokoneisiin. Venäjällä on myös paljon raaka-aineita ja teollisuustuotteiden valmistusta.