Maanviljelijöiden ahdinkoon ei löydy markkinoilta nopeaa pelastusta – valtio ja pankit ehkä ensiapuun

Erityisesti velkarahalla investoineet tilat ovat nyt suurissa vaikeuksissa, kun menoja on enemmän kuin tuloja. Alalle pelätään useita konkursseja.

Esimerkiksi kauppa korostaa sitä, että sillä on vain vain vähän suoria tilauksia alkutuottajilta eli maatiloilta.

– Kaupan neuvottelukumppani on elintarviketeollisuus ja sen yritykset. Vain runsas prosentti hankinnoista tehdään suoraan tuottajilta. Kauppa neuvottelee elintarviketeollisuuden yritysten kanssa. Toki olemme tunnistaneet kriisin, joka johtuu kustannusten noususta ja yritämme löytää siihen pitkäjänteisen ratkaisun, kertoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

– Energian, logistiikan, varastoinnin ja pakkausmateriaalien hinnat ovat nousseet merkittävästi. Meillä on huoli meidän yritysten kantokyvystä, kuten on huolta myös alkutuotannosta. Kyse on samalla myös kilpailukyvystä. Emme voi siirtää kaikkea kuluttajien maksettavaksi, koska silloin inflaatio lähtee laukkaamaan, sanoo Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä.