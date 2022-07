Nuori viljelijä Mari perää kaupalta ja hallitukselta apua maataloudelle: "On tullut yllätyksenä, kuinka arvottomaksi on joutunut tuntemaan itsensä"

Mattilan tilalla Hauholla eli nykyisessä Hämeenlinnassa tehtiin sukupolvenvaihdos noin viisi vuotta sitten. Tilan arkea pyörittää nyt Mari Mattila, jonka johdolla tila on siirtynyt tuottamaan luomunaudan lihaa. Lehmiä tilalla on nelisenkymmentä ja tilalla on investoitu viime vuosina esimerkiksi uuteen pihattonavettaan.