Maataloudella elantonsa ansaitsevien suomalaisten määrä romahtanut – luomun kysyntä laskenut

Maataloudella elantonsa ansaitsevien suomalaisten määrä vähenee vauhdilla. Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan maatalousyrittäjiä oli vuonna 2010 koko maassa lähes 59 500, mutta vuonna 2022 alustavan tilaston mukaan enää reilut 43 600. Pudotusta määrässä on siis noin 27 prosenttia.

Alle 100 hehtaarin tilat ovat vähentyneet viimeisen 10 vuoden aikana. Ainoastaan 100–150 hehtaarin ja yli 150 hehtaarin yritysten määrä on kasvanut hieman.

ProAgria Kiinteistönvälityksen toimitusjohtaja Markku Koivisto on huomannut trendin omassa työssään. Maata tulee myyntiin, ja usein käy niin, että suuret tilat ostavat pienemmät.

– Pelkät maa-alueet menevät helposti kaupaksi, mutta mitä enemmän rakennuksia tilalla on, sitä haastavampi se on myydä, Koivisto sanoo.

– Hehtaarikohtaiset ja eläinkohtaiset katteet ovat olleet laskussa, joten jos tilalta haluaa toimeentuloa, yksikön on oltava yhä suurempi.

ProAgria on maatalouden asiantuntijaorganisaatio.



EU-politiikan täyskäännös

EU:n yhtenäinen maatalouspolitiikka (Common Agricultural Policy, CAP) on ohjannut tukia suuria yksiköitä suosivasti. EU:n alueella maatalousyrittäjien määrä on EU:n tilastokeskuksen Eurostatin mukaan vähentynyt noin 37 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2020.

Nyt maatalouspolitiikkaan halutaan täyskäännös. Komission Farm to Fork -strategiassa linjataan tavoitteiksi muun muassa alkutuottajan aseman parantaminen, pienten ja keskisuurten tilojen tukeminen ja uusien yrittäjien houkutteleminen alalle.

– Kun tulee uusia asioita opeteltavaksi, on yleistä, että varsinkin vanhemmat viljelijät lyövät hanskat tiskiin.

– Ruokavirasto on jopa neuvonut lykkäämään nautatilojen rakennusinvestointeja, koska vielä ei tiedetä, miten tiukasti tulkitaan EU:n metsäkatoasetusta.



Luomun kysyntä laski

Velattomat tilat pärjäävät edelleen melko hyvin. Tuotantoprosessien on oltava kunnossa, jotta tilallinen voi tulla toimeen. Lisäksi tuotteille on oltava markkinat.

EU:n strategiassa uusia yrittäjiä toivotaan erityisesti luomutuotantoon. Storbergin mukaan viime aikoina on ollut liikettä sekä luomuun siirtymisessä että luomutuotannon lopettamisessa.



"Kovaa työtä tämä on"

Elina Lindberg toimii yrittäjänä Ylhäisten tilalla Paimiossa Varsinais-Suomessa. Tilalla viljellään noin 200 hehtaaria, joista suuri osa on vuokramaita.

Kyseessä on siis suomalaisittain suuri tila, mutta siitä huolimatta Lindberg on monipuolistanut yrityksen tulorakennetta. Tilalla on tällä hetkellä kasvinviljelyn ja kalkkunoiden kasvatuksen lisäksi majoitustoimintaa sekä koirametsä, jossa koirat pääsevät ulkoilemaan vapaina mutta valvotusti.