Eric "Lakko" Savolaisen ja Kastanja Rauhalan illan TTK-tanssi oli paso doble.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman neljännessä lähetyksessä tunnelmoitiin lattariteemalla.
Tubettaja Eric "Lakko" Savolainen ja tähtiopettaja Kia Lehmuskoski heittäytyivät teemaan paso doblea tanssien. Kappaleena kuultiin I Will Survive Tony Evans & His Orchestralta.
Tulkinta ja tekninen suoritus vakuutti tuomariston.
– Valioveto, huudahti Jorma Uotinen ja hehkutti "tulkinnan tunnetta".
–Kun osaa, tanssi vaikuttaa vaivattomalta.
Jukka Haapalainen antoi myös teknistä kehua. Hän myös totesi, ettei nuori tähtipari "sorru kliseisiin" roolituksissa tanssiesityksisään.
– Todella laadukasta paso doblea.
Helena Ahti-Hallberg kehui niin ikään teknisiä asioita ja antoi erityismaininnan Savolaisen hienoille knee walkeille.
– Ne ovat vaikeita ja ne oli tehty tosi hienosti.
Pisteitä Savolainen ja Rauhala saivat tuomaristolta yhteensä 25.