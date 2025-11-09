Eric "Lakko" Savolainen ja Kastanja Rauhala saivat tanssistaan kymppirivin.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden yhdeksännessä jaksossa sunnuntaina 2. marraskuuta tunnelmoitiin halloweenia.

Tubettaja Eric "Lakko" Savolainen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala tulkitsivat halloween-teeman mukaisesti foxtrotia Donna Summerin kappaleen MacArthur Park tahtiin.

Esitys häkellytti tuomariston täysin.

– Tämä oli nyt karmaisevan hyvä kyllä, totesi Jukka Haapalainen ja kertoi, että tanssissa nähtiin osia, jotka olivat "ammattilaistasoa".

Helena Ahti-Hallberg kertoi myös olleensa hämmästynyt tanssin teknisestä tasosta.

– Foxtrot on vakioiden kuninkuuslaji ja kaikista vaativin vakiotansseista, niin kyllähän tuo tekninen osaaminen oli ihan uskomattomalla tasolla.

– Häikäisevä esitys kaiken kaikkiaan.