Lääkäri Pippa Laukka sai TTK-tuomareilta kehuja tanssistaan.

Kolmannessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä tanssittiin elokuvateeman parissa.

Lääkäri Pippa Laukan ja tähtiopettaja Marko Keräsen illan tanssi oli jive. Kaksikon elokuvavalinta oli Rocky Horror Picture Show, ja sen taustamusiikkina kuultiin Little Nellin, Patricia Quinnin ja Richard O’Brienin Time Warp.

TTK-tuomarit olivat vakuuttuneita.

– Revittelevää ja todella hienoa heittäytymistä. Pippa on näkemämme perusteella uusiin ja suurempiin koreografioihin, Jukka Haapalainen sanoi.

– Tämä oli koreografisesti kelpo kommellus, Jorma Uotinen sanoi.

– On ihanaa, että olet saanut heittäytyä sen fyysisen ja henkisen jäykkyyden romukoppaan, Helena Ahti-Hallberg sanoi.