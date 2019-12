Lakkouhka leijuu yhä ilmassa palkkakiistan vuoksi – Teollisuusliiton Aalto työnantajan tarjouksesta: "Se on niin marginaalinen, etten kehtaisi mennä esittämään sellaista julkisuuteen"

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus ovat käyneet jo pitkään neuvotteluja myös valtakunnansovittelijan johdolla . Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välinen tilanne on hankala, sillä liitot ovat olleet käytännössä jo kuukaudenpäivät sopimuksettomassa tilassa.

Ratkaisu saatava pian lakon uhan vuoksi

Polttoainetoimituksissa voi tulla ongelmia

– Oma käsitykseni on, että tämän viikon alkupuolella jo aletaan ajaa Nesteen toimintoja tietyllä tapaa alas. Sen vaikutukset tuotantoon ovat merkittäviä. Jos tämä lakko toteutuu, saattaa viedä viikon tai kaksi ennen kuin tuotantoa päästään nostamaan ylös.

Tästä neuvotteluissa kiikastaa



Ratkaisun avaimet ovat kuitenkin olemassa: liittojen välillä on enää auki yksi – mutta sitäkin painavampi – asia: palkankorotukset.

– Me haetaan tällä hetkellä sellaisia palkankorotuksia, joissa jäsenten ostovoima paranee. Työnantajalla näyttäisi olevan sellainen tavoite, ettei palkkoja saisi korottaa juuri lainkaan, Aalto kuvailee liittojen välistä ristiriitaa.

– Nythän me keskustelemme palkankorotuksen suuruudesta. Kyllä mekin olemme valmiita palkankorotuksiin. Näen, että se iso näkemysero, joka meillä tässä on, liittyy Suomen taloustilanteeseen ja tulevaisuudennäkymiin, Helle puolestaan toteaa.

"Työnantajan tarjoama palkakorotus marginaalinen"

Helteen mukaan suurin osa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä on ilmaissut huolensa tulevaisuudesta, kun uusien tilausten määrä on ollut jo jonkin aikaa hiipumaan päin.

– Meidän näkökulmasta on erittäin tärkeää, että pystymme varmistamaan sellaiset sopimukset, joiden kanssa voidaan seuraavat vuodet elää ja pystymme huolehtimaan siitä, että voimme jatkossakin työllistää lisää ihmisiä, Helle jatkaa.

– Meillä on ymmärrystä siitä, mikä se kilpailukyky on. Näyttää olevan niin, että se palkankorotuksen taso, jota työnantaja tarjoilee, on niin marginaalinen, etten kehtaisi mennä esittämään sellaista julkisuuteen, Aalto toteaa.