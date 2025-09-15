Lakko kertoi käyneensä TTK-esityksensä päättymishetkellä läpi monenlaisten tunteiden kirjon.

Parhaillaan käynnissä olevan Tanssii Tähtien Kanssa -kauden toisessa suorassa lähetyksessä tähtioppilaat avasivat sydämensä ja kertoivat omia tärkeitä tarinoitaan. Tubettaja Lakko eli Eric Savolainen kertoi jaksossa hänen ja Julia-vaimonsa kohtaamasta lapsettomuudesta.

– Noin seitsemän vuotta sitten meillä oli yhteisenä tavoitteena saada perheenlisäystä. Elämällä on tapana laittaa matkan varrelle esteitä. Oli useita alkuraskauden keskenmenoja ja kaksi vakavampaa tapausta, jossa jouduimme keskeyttämään raskaudet, jotka olivat molemmat edenneet yli puolenvälin. Syynä olivat todella vakavat rakennepoikkeamat sikiössä, eikä vauvoilla olisi ollut minkäänlaista tulevaisuutta kohdun ulkopuolella, Lakko kertoi esitystä edeltäneessä haastattelussa.

Lakko ja hänen tähtiopettajansa Kastanja Rauhala esittivät lähetyksessä hitaan valssin kappaleenaan Skyfall. He olivat illan paras pari saaden tuomaristolta 25 pistettä.

– Kiitollinen fiilis. Onhan tuo aika uskomatonta, että saimme välitettyä kaikki fiilikset ja purettua kaikki muurit, Lakko kertoi lähetyksen jälkeen tunnelmistaan MTV Uutisille.

– Olen ihan älyttömän ylpeä Lakosta. Tuo suoritus meni niin nappiin. Tämä oli todella tärkeä esitys, Rauhala jatkoi.

5:37 Lakko ja Kastanja – Skyfall

TTK-parketilla nähtiin äärimmäisen koskettava hetki, kun Lakko puhkesi esityksensä jälkeen vuolaisiin kyyneliin. Kyyneliin liikuttui myös muun muassa Jukka Haapalainen, joka kertoi pystyvänsä samaistumaan Lakon kokemukseen.

– Oli niin iloinen ja onnistunut fiilis siitä, että tanssi meni niin hyvin. Kaikki latautuneisuus purkautui. Pää täytyi pitää kylmänä ja keskittyä tanssiin ja suoritukseen. Yritin blokata haastatteluinsertin ja muut ihmiset ympärilläni ja keskittyä siihen, että olemme kahdestaan tässä. Olen ennen kaikkea kiitollinen ja onnellinen, se oli niin merkittävä tarina jakaa, hän sanoi.

Lakolle oli jo etukäteen melko selvää, minkä aiheen hän toisi Omat tarinat -jaksossa TTK-parketille. Hän pohti vaihtoehtoisena tarinana myös omia saavutuksiaan, onnistumisiaan sekä elämänsä hienoja hetkiä, mutta päätti lopulta heittäytyä syvempiin ja vakavampiin aiheisiin.

– Se ei ollut vaikea valinta, eikä siitä ollut vaikeaa kertoa. Olen myös omalle katsojakunnalleni Youtube-kanavallani avannut näitä asioita, eli pystyin helposti puhumaan tästä, Lakko valotti.

Lakko kertoi hänen ja vaimonsa kohtaamista menetyksistä ensimmäistä kertaa julkisesti vuonna 2021, jolloin hän julkaisi aiheesta Youtube-videon. Hän arvelee, ettei vielä tuolloin pystynyt avaamaan julkisesti kaikkia tunteita, joita hän on vastoinkäymisten äärellä kokenut. Nyt tilanne on kuitenkin toinen.

– Kaikki asiat tapahtuivat niin hetkessä, etten pystynyt avaamaan kaikkia fiiliksiäni tai kertomaan avoimesti kaikesta, mutta nyt tuntuu, että minulla on sydän auki. Nuo asiat ovat menneisyyttäni ja haluan kantaa ne vahvana sekä kertoa niistä eteenpäin.

