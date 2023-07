Saako kuulokkeet päässä ajaa autoa? Asiantuntijalla selkeä kanta

Vastaus: Kuulokkeiden käyttöä ajettaessa ei suoranaisesti lainsäädännössä kielletä – ainakaan ryhmän 1 ajokorttia edellyttävien ajoneuvojen kuljettajilta. Niiden käytöstä ei kuitenkaan saa aiheutua haittaa tai vaaraa. Oma kantani on, että kuulokkeet eivät kuulu liikenteeseen – sen enempää ajoneuvon kuljettajan kuin jalankulkijankaan korville.

Ajokorttilain 17 §:ssä, ryhmän 1 ajokorttiluokkien (AM/120, AM121, T, A1, A2, A, B ja BE) terveysvaatimuksissa, ei kuuloa mainita ollenkaan. Sen sijaan samaisen lain 18 §:ssä ryhmän 2 ajokorttiluokkien (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) osalta edellytetään, että hakija tarvittaessa kuulolaitetta käyttäen ainakin toisella korvalla kuulee tavallisen puheäänen neljän metrin etäisyydeltä. Lisäksi tarkennetaan, että kuuloa koskeva vaatimus ei ole esteenä kuulosuojaimien käytölle C1- ja C-luokan ajoneuvoa kuljetettaessa, jos se työntekijän työsuojelua koskevien säännösten mukaan on tarpeen.