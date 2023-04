Asiantuntijalta kohuväite: prinsessa Catherine esti herttuatar Meghania osallistumasta Charlesin kruunajaisiin

Tietoa Harryn ja Meghanin päätöksestä kruunajaisten suhteen on odotettu pitkään. Pariskunta on avautunut useaan otteeseen julkisesti kuninkaallisen elämänsä hankaluuksista ja perheenjäsenistään, mikä on jäädyttänyt heidän välejään muihin kuninkaallisiin. Viimeisin kohuavautuminen oli Harryn vuoden alussa julkaistun Spare-omaelämäkerran muodossa, jossa julkisen likapyykkiosansa saivat muun muassa Harryn isoveli prinssi William ja tämän vaimo prinsessa Catherine.