Suomen Pisa-menestys romahti – opettajat listaavat kolme syytä

Suomalaisten nuorten oppimistulokset ovat heikentyneet jo ainakin 15 vuotta, mikä on nähnyt esimerkiksi heikkenevänä Pisa-menestyksenä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä kerrottiin MTV Uutisille, ettei kukaan tiedä syitä tulosten heikkenemiselle, mutta opettajilla on asiasta selkeä käsitys.

1. Inkluusio eli erityisluokkien vähentäminen

Käpylän peruskoulun opettaja Mira Tanninen totesi aiemmin tällä viikolla Uutisaamussa, että inkluusion ajatus on kaunis, mutta hanke on aliresursoitu.

– Nykyisin luokissa on todella paljon erityisoppilaita tai tehostetun tuen oppilaita, jotka käytännössä eivät valitettavasti saa sellaista tukea, mitä he oikeasti tarvitsisivat, Tanninen sanoi.

Opetusministeri Li Andersson totesi aiemmin tällä viikolla MTV Uutisten haastattelussa, että ongelmana ei ole inkluusion tavoitteleminen vaan se, että osa kunnista on käyttänyt inkluusiota säästökeinona ja väläytti erityisopettajamitoitusta.

Inkluusiossa on kyse siitä, että kansainväliset sopimukset sitovat yhdenvertaisiin oikeuksiin käydä koulua, eikä vanhaan järjestelmään ole siksi paluuta. Kyse on siis siitä, kuinka inkluusio toteutetaan.

– Ilman muuta inkluusion periaate on sellainen, jota kannatamme, mutta se tulee toteuttaa niin, että se on aidosti mahdollista eikä kaadu yksittäisen opettajan niskaan, OAJ:n Nina Lahtinen sanoo.

2. Luokkakokojen kasvaminen

Yksi merkittävä asia, joka Pisa-tutkimuksen menestyjämaassa Virossa tehdään toisin kuin Suomessa on se, että luokkakoot ovat Suomessa Viroa suuremmat.

Lahtinen sanoo, että kun vuonna 2019 selvitettiin perusopetuksen ryhmäkokoja, selvisi, että 25 oppilaan ryhmät olivat kasvaneet. Suuntaus on edelleen sama.

– Siinä, ollaanko tekemisissä 20 vai 32 ihmisen kanssa, on vissi ero, Lahtinen sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen Aleksi Kaleniuksen mukaan perusopetus on koko laman jälkeisen ajan ollut heikommin resursoitua kuin ennen lamaa.

– Osalla alueista on tosi paljon lapsia ja osalla tosi vähän. Sellaisia alueita, joilla lapsia on niin sanotusti tavallinen määrä, on nykyään vähemmän, Lahtinen kertoo.