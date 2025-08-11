Lähivuosien F1-tähti katosi julkisuudesta – ulkonäössä huomattava muutos

Daniel Ricciardo on viettänyt F1-uransa päätyttyä hiljaiseloa.

Australialaisen Daniel Ricciardon ura liiti aikoinaan Red Bullilla. 2014 hän pääsi Toro Rosso -kausien jälkeen ensimmäistä kertaa emotalliin, päihitti heti tallikaverinaan ajaneen nelinkertaisen maailmanmestarin Sebastian Vettelin ja sijoittui MM-sarjassa kolmanneksi.

Kolmossija napsahti myös vuonna 2016. Ricciardo kaasutteli myöhemmin Renault'lla 2019–20, McLarenilla 2021–22, osan kaudesta 2023 AlphaTaurilla ja vielä 2024 RB:llä, kunnes hänet potkittiin sesongin loppupuolella pihalle ja otettiin Liam Lawson tilalle. Aussin hiipunut F1-ura oli ohi.

Kausina 2011–24 kuninkuusluokassa kilpailleen miehen tilille tuli kaikkiaan kahdeksan osakilpailuvoittoa. Kunnioitettava saavutus, johon suhteellisen harva yltää.

Itsetutkiskelun vuosi

Daniel Ricciardo tunnettiin F1-piireissä myös usein hymyilleenä ilopillerinä. Kuva syyskuulta 2024.xpbimages.com

Ricciardo, 36, ei ole F1-taipaleensa päätyttyä paistatellut enää julkisuuden valokeilassa, vaan kuten Motorsport.com myös raportoi, mies on pitänyt suhteellisen matalaa profiilia.

Aussi on keskittynyt bisneksiinsä, kuten vaatemerkkiinsä Enchantéen ja kansainväliseen viiniyhtiöön DR3 Winesiin.

Hän avasi kuulumisiaan vastikään Ray White Connect -konferenssissa Australian Queenslandissa. Miehen ulkonäkö oli muuttunut rosoisemmaksi: entisen F1-tähden kasvoja koristaa aiempaa paksumpi parta.

– No, en ole ajanut partaani. Parta tuo minulle nyt turvaa, Ricciardo veisteli letkeään tyyliinsä.

Pelkästään kepeää jerryä aussi ei heitellyt, vaan avasi myös syynsä hiljaiselolleen.

– Tämä vuosi on ollut vähän itsetutkiskelua. Olen elänyt hullua, vauhdikasta elämää niin kauan. Tänä vuonna olen istunut pienessä hiljaisuudessa.

– Minulla on ollut paljon aikaa. Olen patikoinut jonkin verran. Olin Alaskassa muutama viikko sitten, eikä harmaakarhu hyökännyt kimppuuni, mikä oli plussaa.

Ricciardo sanoi yrittäneensä selvittää, mitä muuta hän on kuin kilpakuljettaja.

– Olen oppinut arvostamaan enemmän pieniä asioita ja perheen ja ystävien merkitystä.

– Olen aina ollut määrätietoinen, mikä johtaa joskus itsekkyyteen, joten yritän oppia olemaan vähän vähemmän itsekäs ja tulemaan paremmaksi kuuntelijaksi, australialainen reflektoi.