Ferrarin puheenjohtajan John Elkannin kriittinen lausunto F1-tallin tähtikuljettajista Charles Leclercistä ja Lewis Hamiltonista on ollut lajipiireissä viime päivien ykköspuheenaiheita – ja ihmetyksen aiheita.

Ferrari kärsi sunnuntaina ajetussa Brasilian GP:ssä kauden toisen tuplakeskeytyksensä Viikonlopun kokonaissaldo oli kuusi pistettä, ja tämän vuoksi talli putosi valmistajien MM-sarjassa toiselta sijalta neljänneksi.

Elkann vaati Leclerciltä ja Hamiltonilta vähmmän puhetta ja enemmän toimintaa.

– Meillä on edessämme vielä tärkeitä kisoja. MM-sarjan kakkossijan saavuttaminen ei ole vielä mahdotonta.

Eroa toisena olevaan Mercedekseen on 36 ja kolmantena olevaan Red Bulliin neljä pistettä, kun kaudesta on ajamatta kolme osakilpailua.

Sekä Leclerc että Hamilton julkaisivat maanantai-iltana sosiaalisessa mediassa oman kannanottonsa Brasilian-viikonlopusta sen jälkeen, kun Elkannin kommentit olivat jo tulleet julkisuuteen.

Leclerc toisti omassa julkaisussaan Elkannin viestin yhtenäisyyden merkityksestä. Hamiltonin