Lähestyvätkö Suomen vaalit Ruotsin mallia? Hallituskumppanien poisrajaaminen on Suomelle omintakeinen tapa, arvioi tutkija

Suomella on silti yhä pitkä matka Ruotsin mallin blokkivaaleihin. Näin arvioi politiikan tutkija Hanna Wass, joka on yleisen valtio-opin dosentti Helsingin yliopistosta.

– Ruotsin mallissa samaan koalitioon kuuluvat puolueet määrittelevät ennen vaaleja yhteisiä tavoitteita, joita ne lähtisivät edistämään. Meillä on edelleen mahdollista, että hallitukseen päätyy puolueita, joilla on hyvin erilaiset tulokulmat asioihin, Wass sanoo.

Wass huomauttaa, että Suomessa on pitkään pohdittu, tulisiko puolueiden kertoa äänestäjän kuluttajansuojan nimissä ennen vaaleja, kenen kanssa ne tavoittelevat yhteistyötä. Hänen mielestään tämä on alkanut nyt toteutua Suomelle omintakeisella tavalla eli poisvalintojen kautta.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on aiemmin sanonut, ettei näkisi puoluettaan hallituksessa Sanna Marinin johtaman SDP:n kanssa. Demarien nykylinja ei miellytä Purraa.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on puolestaan linjannut, ettei puolue aio jatkaa nykyisessä hallituspohjassa vaalien jälkeen. Saarikko on perustellut asiaa erilaisilla talouslinjoilla.

Kokoonpanoja yhdistää kokoomus

Puolueiden tekemien rajausten myötä spekulaatio tulevasta hallituspohjasta on vaihdellut erityisesti sinipunan ja oikeistohallituksen välillä.

– Kansalaisia pitäisi henkisesti valmistaa siihen, että monipuoluedemokratiassa pitää olla valmiuksia yhteistyöhön. Arkisten, harmaiden kompromissien tekeminen on monipuoluedemokratian ydintä muttei tarjoa kovin raflaavaa kampanjointia, Majander sanoo.

Majander on perehtynyt SDP:n historiaan ja kommentoi politiikkaa puolueen Demokraatti-lehdessä.

– Kokoomus on siinä määrin vahvoilla, että on vaikea muodostaa hallitusta, jossa he eivät olisi mukana. Silloin puolueen talouskurivaatimukseen pitää vastata, Majander sanoo.