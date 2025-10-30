



Anarkistit jättivät haistattelevan banderollin Riikka Purran kodin luo MTV Uutisten tietojen mukaan banderolli jätettiin Riikka Purran kodin välittömään läheisyyteen. MTV / AOP / Instagram Julkaistu 52 minuuttia sitten Alec Neihum alec.neihum@mtv.fi Anarkistiryhmä jätti Riikka Purralle (ps.) haistattelevan banderollin Kirkkonummelle aivan ministerin kodin läheisyyteen. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta rahallista tukea saava ryhmä on aiemmin esitellyt tekstiä Purran pään leikkaamisesta. Sosiaalisessa mediassa levisi sunnuntaina kuva banderollista, jonka teksti oli "Haista vittu Riikka Purra". Päivityksen julkaisi A-ryhmä, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) piirissä toimiva anarkistiryhmä. MTV Uutisten tietojen mukaan banderolli jätettiin valtiovarainministeri Purran kodin välittömään läheisyyteen. Purra asuu Kirkkonummella miehensä ja kahden lapsensa kanssa. A-ryhmän päivityksen mukaan "Muumilaakson asukkaat" olivat käyneet Kirkkonummella ja "löytäneet Mörön luolan". Nuuskamuikkusen kuvalla varustetussa banderollissa haistateltiin myös neljälle hallituspuolueelle. A-ryhmän banderolleista on uutisoitu aikaisemminkin. Vuonna 2023 ryhmä esitteli mielenosoituksessa banderollia, jonka teksti kuului "Jos leikataan, leikataan Petteriltä ja Riikalta pää".





Turvallisuusjohtaja: Huolestuttavaa

Purra itse ei halua kommentoida tapausta.

– Poliisi hoitaa, hän toteaa viestitse.

Ministerien suojaamisesta vastaavat Helsingin poliisilaitoksen poliisit.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvisen mukaan banderollia on käsitelty turvallisuuteen liittyvässä arviointikokouksessa, joita viranomaiset järjestävät säännöllisesti.

– Kyllähän tässä huolestuttaa, jos ministerin kodin lähelle tuodaan tällainen viesti. Tätä harvemmin kyllä tavataan. Pidän ilmiötä huonona, Kurvinen sanoo.

Yleisesti ministereihin kohdistuvien uhkauksien määrä on ollut Kurvisen mukaan viime aikoina jonkin verran kasvussa.

– Banderolli sinänsä ei ole uhka, mutta kun sen sijainti on niin lähellä kotia, se on huolestuttava piirre.

Ministerien turvallisuudesta vastaavat viranomaiset selvittävät vielä tapahtunutta ja sen taustaa. Kurvinen ei kerro, selvitetäänkö myös A-ryhmän taustoja tarkemmin.

HYY ei ota kantaa

A-ryhmä toimii Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan piirissä ja on saanut ylioppilaskunnalta myös rahallista tukea.

Ryhmä on saanut tänä vuonna järjestötukea 197 euroa ja viime vuonna 100 euroa, HYYn talous- ja palvelupäällikkö Anna Laurila kertoo.

Hän ei ota kantaa banderollin sisältöön ja sijaintiin valtionvarainministerin kodin läheisyydessä.

– HYY ei suoraan ota tässä vaiheessa kantaa viestin hyväksyttävyyteen tai esimerkiksi tuleeko tuon tyylisestä viestistä vaikkapa seuraamuksia, Laurila sanoo.

– Yleisesti jos meillä on epäilys, että ehtoja HYYn piirissä toimimiseen on rikottu, pyydämme selvityspyynnön järjestöltä, Laurila toteaa.

Petteri Orpon (kok.) ja Riikka Purran päiden leikkaamiseen liittyvästä vuoden 2023 banderollista ei Laurilan mukaan tullut A-ryhmälle varsinaisia rangaistuksia.

Anarkistiryhmälle lähetettiin banderollista tuolloin selvityspyyntö.

– A-ryhmän silloiset toimijat osoittivat selvityksessä ymmärrystä, että [banderollin] viestiä ei tulkittu sellaisella tavalla kuin he olivat ehkä tarkoittaneet. Tapahtumat eivät silloin johtaneet meillä toimenpiteisiin.

– Tekstin tarkoitus oli heidän mukaansa herättää huomiota intertekstuaalisella viittauksella ja ravistella päättäjiä, mutta silloin HYYnäkin totesimme, että teksti oli vähintään mauton ja epäonnistui siinä tarkoituksessa.

Rangaistuksettomuuteen vaikutti se, ettei A-ryhmä saanut vuonna 2023 lainkaan HYYn järjestötukea. Järjestö oli ilmeisesti unohtanut tuen hakemisen.

"Pitää olla valmiina kritiikkiin kaikilla julkisilla paikoilla"

MTV Uutiset kysyi A-ryhmältä banderollista ja siitä, antaako ryhmä arvoa demokratiaan osallistuvien poliitikkojen kotirauhalle.

– Hallitusvaltaa rikkaiden rikastuttamiseen ja köyhien köyhdyttämiseen käyttävien poliitikkojen pitää olla valmiina kritiikkiin kaikilla julkisilla paikoilla liikkuessaan, ryhmä toteaa kirjallisessa vastauksessa.

– Kukaan ei tietääksemme ole ripustanut banderollia Purran olohuoneeseen eikä pihalle.

HYYn piirissä toimivien järjestöjen on sitouduttava ylioppilaskunnan arvoihin. Niihin lukeutuvat sosiaalinen kestävyys ja yhdenvertaisuus.

A-ryhmä pitää banderolliaan HYYn arvojen mukaisena.

– Ajattelemme, että perussuomalaisten politiikka, jota Purra edustaa, ei ole HYYn arvojen mukaista, vaan nimenomaan kaventaa esimerkiksi yhdenvertaisuutta.

Anarkistiryhmällä ei ole puheenjohtajaa tai muuta nimellään esiintyvää yhteyshenkilöä. HS:n mukaan ryhmään on kuulunut muutamia kymmeniä jäseniä, joista osa on Helsingin yliopiston opiskelijoita.