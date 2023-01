Eeva Lehtimäen kommentti: Politiikan Tinderissä puolueet sulkevat kilpaa hallitusovia jo ennen vaaleja

Alkuvuoden haastattelujen, kirjoitusten ja Ilta-Sanomien ensimmäisen puheenjohtajatentin suurin yllätys on ollut miten suurimpien puolueiden puheenjohtajat ovat aloittaneet vaalitaistelun vetämällä ovia kiinni hallitusyhteistyöltä toistensa kanssa.

Orpon avasi pelin - hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa mahdollinen

Tulppa lähti irti, kun kokoomuksen puheenjohtaja ja mielipidemittausten ykkönen Petteri Orpo sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että kokoomus on valmis hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa.

Talous muutti mielen

– Talouspolitiikan osalta varmaan on niin, että perussuomalaisten linja on lähempänä meidän linjaamme kuin nykyisten hallituspuolueiden talouspolitiikan linja, Orpo totesi Ilta-Sanomien haastattelussa.

Ei persuille

Vastenmielisyys on molemminpuolista.

Viesti olikin suunnattu enemmän kokoomukselle kuin perussuomalaisille. Kenen kanssa menet kimppaan Petteri Orpo, jos kokoomus on vaalien ykkönen?

Perussuomalaisten ainoa mahdollisuus päästä valtaan on kumppanuus kokoomuksen kanssa. Muut isommat puolueet kääntävät sille selkänsä.

Tilanne on sama myös silloin, jos perussuomalaiset nousisivat ykköseksi eduskuntavaaleissa.

Marinin kylkeen

Ohisalon vihreät voisivat vielä mahtua samaan hallituksen kokoomuksen kanssa. Anderssonille ainoa vaihtoehto on, että SDP voittaisi huhtikuun vaaleissa.

On vaikea nähdä vasemmistoliittoa ja kokoomusta vääntämässä sopua Säätytalolla huhtikuun vaalien jälkeen.

Mutta kuinka voittava taktiikka tämä on erityisesti vihreille? Punavihreän hallituksen jatko on varmasti mieluisin vaihtoehto, mutta jo nykyisen viisikon aikana pääministeri Marin on imenyt hapen ja suosion erityisesti vihreiltä.