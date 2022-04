Lähes jokainen suomalainen osaa lukea, mutta se ei riitä – "Kaikista hälyttävin ilmiö"

Suomi on lukutaidon kärkimaita, mutta pinnan alla kytee asemaa uhkaavia ilmiöitä. Heikosti lukevien suomalaisten määrä kasvaa ja ääripäät korostuvat.

– Sehän on oikeastaan se kaikista hälyttävin ilmiö tässä Suomen lukutaitotilanteessa. Mehän pärjätään hyvin edelleen erilaisissa vertailuissa, mutta perinteisesti Suomi on pärjännyt hyvin juuri siksi, että meillä on ollut paljon hyviä suoriutujia ja vahva keskisuoriutujien joukko, Uutisaamussa vieraillut Lukukeskuksen kehittämis- ja viestintäpäällikkö Emmi Jäkkö sanoo.